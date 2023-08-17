「最強童星」劉楚恬演小羋月爆紅！長太美被禁止整容 14歲近況曝
大陸童星劉楚恬5歲時在《羋月傳》中飾演孫儷幼年時期「小羋月」，憑藉可愛長相及靈動演技爆紅，不但獲封為「史上年齡最小女神」，還因為長得太漂亮被網友禁止整容。如今她下個月即將滿14歲，近日微博突然瘋傳她的成績單，讓她親自出面闢謠：「那是假的。」
記者賴禹妡/綜合報導
近日微博瘋傳劉楚恬的在校成績單，只見上頭每一科幾乎都將近滿分，成績在全年級排名第11名、泉州市排名第47名，優異成績引來許多網友驚呼。不過，劉楚恬隨後便在粉絲群澄清：「那是假的，初三才有化學課。」
回顧劉楚恬的演藝事業，從小就長相甜美的劉楚恬，2歲就獲得「年度明星寶貝總冠軍」，5歲在《羋月傳》飾演孫儷幼年時期「小羋月」，因靈動的演技爆紅，接著又參演《知否？知否？應是綠肥紅瘦》、《小捨得》等戲劇，也獲得許多品牌青睞，不過劉楚恬的媽媽仍希望女兒能以課業為重，因此她的作品數量在童星界並不算多。
這次烏龍成績單事件，也讓許多人關注起劉楚恬的近況，她曾被封為「史上年齡最小女神」，還一度被網友們禁止整容，如今她下個月即將滿14歲，劉楚恬不但沒有長歪，甜美臉蛋反而增添了少女氣息，讓不少網友直呼：「演藝圈還在等她長大。」