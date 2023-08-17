打高虹安流量紅利高 政論名嘴曝：民眾已從同情轉為看人設崩塌
新竹市長高虹安因涉詐領助理費遭起訴，成為影響藍綠白總統大選的政治事件，從近期的政論節目收視率中也可見端倪，綠營政論節目收視率普遍上升，反觀一支獨秀的藍營政論節目《少康戰情室》收視率則下滑許多，藍營名嘴也十分有感，近日打柯文哲、反高虹安的態勢越發明顯，但藍營因為立場支持高虹安，導致不受民眾青睞。
政治中心/綜合報導
偏藍的政論節目《少康戰情室》一支獨秀，收視率長期不墜，1%以上已是常態，還時不時逼近1.5%大關，有一台抵兩台之勢。不過，在高虹安14日因涉嫌詐領助理費被北檢起訴後，從8月15日收視率排行可見，《少康戰情室》比全盛時期幾乎腰斬只剩0.94%，反觀綠營的政論節目《台灣最前線》、《鄭知道了》、《新台灣加油》等的收視率則普遍有上升趨勢，跟《少康戰情室》收視率不相上下。
常上政論節目的藍營名嘴也十分有感，近期打柯文哲、打高虹安的氛圍濃厚，不少政論節目都會臨時抽換題目，談柯、高的相關新聞議題，幾乎天天都在討論高虹安，但由於藍營的立場是聲援高虹安，讓他們在政論節目中的談話很難找到施力點，只能以政治迫害為高虹安辯護，但不受民眾青睞，辯護內容也時常無法在政論上露出。
該名嘴分析，高虹安出包，讓綠營支持者一吐2022年縣市長敗選的怨氣，加上現今風向已經有所轉變，過去在九合一大選時，高虹安被爆出詐領助理費案，大家還認為是政治迫害，但現在被北檢起訴後，民眾已從同情逐漸轉向成檢視高虹安的人設崩塌，因此連帶讓綠營收視率節節攀升。
反觀藍營政論收視率降低，該名嘴認為，除了國民黨總統參選人侯友宜的聲勢不佳所影響之外，也受限國民黨力挺高虹安的立場，藍營無法享受「打高」流量紅利。