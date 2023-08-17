賴清德稱「沒有獨立路徑」 柯文哲笑：現在只有務實後面都不見了
副總統賴清德擔任總統訪巴拉圭過境美國時，接受外媒彭博社專訪，提出「沒有獨立路徑」。民眾黨主席柯文哲今（17）日酸，賴清德以前說他是務實的台獨工作者，現在只看到他務實的一面，「後面就不見了」。至於對於美麗島電子報最新民調指出國民黨總統參選人侯友宜民調超越柯文哲，柯則回應，媒體掌握在別人手中，要怎麼製作「我也沒辦法」。
記者邱新博／台北報導
柯文哲今天到花蓮參觀台泥的和平工業港，面對媒體提問有關賴清德提出「沒有獨立路徑」，柯文哲表示，台灣維持現狀其實也是一個不得以的選擇，「只是我們比較不滿的是說 他講他就是台獨金孫，我們講就變成中共同路人」。
柯文哲說，其實賴清德他清楚，過去講的那些東西，現在不敢再重複了；所以還是要按照台灣現況去爭取台灣最大利益，特別是在中美對抗局面之下。柯文哲酸，「我也知道賴清德這段時間都很努力地轉彎，所以以前開玩笑說他是務實台獨工作者 現在只看到他務實的一面，後面就不見了」，就是這樣而已。
至於侯友宜民調超車柯文哲，讓柯目前是墊底狀態，柯文哲說，民調不會一夕之間，突然有什麼重大變化，除非有重大事件；他繼續表示，選舉到了，民調開始操作，一開始是手機加上市話，同一家公司做的民調，突然變成只有市話，「意思是說，那種民調數字會隨著樣本不同」，取樣方法不同 有不同結果，「這我都非常清楚」。
柯文哲最後表示，但媒體掌握在別人手中，要怎麼製作「我也沒辦法」。