侯友宜民調超車柯文哲！黃暐瀚分析：2024大選「賴清德想輸都難」

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黃暐瀚表示，根據昨天公布的前20波民調（7/17-8-14），柯文哲在過去這一個月，三度下滑，分別是7月24日「凱道遊行後，仇女議題時」；8月1日「柯Ｐ個唱後」；8月9日「宣布不當副手、參選到底」。
黃暐瀚指出，單純用時間跟對應當時的時事解讀，跌得最多的8/9（三），很可能是因為當周周一柯文哲在內部會議宣布參選到底，柯辦發言人陳智菡對外證實，之後期待「郭柯配」的選民，因為看到柯的決心，出走一波。不過，出走之後，是轉期待郭？回國民黨？還是最後依舊回來挺柯？都還沒到最後投票的時候。
至於侯友宜，國民黨支持者的支持度，回溫到74.6%，比起之前僅有66%藍營支持者支持，723全代會之後，確實有效使部分藍營選民逐漸回流。另外郭台銘因為穩坐第四，不論參選與否，影響性都不大，暫時不談。
最後，賴清德部分，黃暐瀚說，第一次出現「22縣市、全面領先」，新北贏侯友宜、台北贏柯文哲，全台所有縣市，都是他一人領先；不過，39歲支持度，依舊柯文哲最高，但也沒之前那麼高，賴清德在兩個年齡層，緊追在後，差距柯Ｐ不到5%。
黃暐瀚還點出，同份民調還問（非綠支持者），願不願意集中選票，投給支持度最高的人？結果三成四同意，五成三反對，「這個結果將使賴清德穩坐釣魚台，明年大選，想輸都難。」