中國國務院「全體會議」仍不見秦剛！官網悄移除歷任外交部長介紹
中國國務院總理李強昨（16）日召開國務院第二次的全體會議，但仍保留國務委員身份的前外交部長秦剛，依然在這次的國務院「全體會議」中缺席。而中國外交部官網，不知出於什麼考量，將過去的「歷任部長」介紹欄位悄悄移除，所有前外長一視同仁被消失。
記者倪浩軒/綜合報導
16日舉行的國務院第二次全體會議，10名國務院領導階層中，除了正在白俄羅斯進行訪問的國務委員兼國防部長李尚福未能出席，仍保留國務委員身份的秦剛也沒有到場。秦剛的缺席很快引起外界關注，然而，實際前往中國國務院官網，秦剛依舊名列在國務委員之中。
北京至今未對秦剛的神隱給出解釋，雖然被撤去外長職位，但仍保有國務委員身份，讓外界對於秦剛的政治生命究竟是否已經到頭，看法分歧。而如今秦剛缺席國務院全體會議，似乎又讓事態發展有了新的蛛絲馬跡。
港媒《香港01》分析，國務委員通常是副國家級的實職，專門負責某些方面的專項工作與任務，秦剛的國務委員身份本應讓他兼管外交事務，但如今的外交部長是政治局委員與中央外委辦主任王毅，這讓秦剛的國務委員如同變成虛職，而隨著缺席國務院全體會議，更讓秦剛的政治生命似乎越來越接近尾聲。