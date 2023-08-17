神秘音檔批賴清德訪美！柯文哲斥：此風不可長「前往警局報案」
昨（16）日晚間，部分媒體收到一封「柯P揭賴副總統訪美內幕」電子郵件，內容是柯文哲黨內會議上批評賴清德訪問美國一事；對此，柯辦發言人陳智菡證實，該音檔並非柯文哲的聲音，目前正在追查音檔來源；柯文哲今（17）日受訪時表示，「選舉到了，奇怪的事情很多，但此風不可長，民眾黨中央黨部會到警察局報案。」
記者孫唯容／綜合報導
該封電子信件主旨為「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」，內容附帶57秒錄音檔，聲稱內容為柯文哲月初在民眾黨內部會議中，批評賴清德訪美，且故意延期BTA（雙邊貿易協定）簽訂、公款聘用支持者演員，更提到「他（賴清德）確實在美國這次見面會搞得聲勢浩大，每個人去就可以領800元，去那邊幫他站台，比蔡英文場面還大」。
昨天深夜民眾黨發言人陳智菡表示，錄音並非柯文哲的聲音，內部會議沒有過這種討論，明顯是有心人士將此音檔廣發給媒體，試圖以假亂真，帶風向混淆視聽、誤導媒體與輿論，目前正在追查音檔來源。
針對該事件，柯文哲今天前往花蓮和平港參觀時回應，反正選舉到了，奇奇怪怪的事情很多，AI也很厲害，影像、聲音都可以造假，不過此風不可長，「我們會叫中央黨部去警察局報案，看是誰做的。」