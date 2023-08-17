碧桂園風暴挫金融股！永豐金總座喊有信心　對下半年展望審慎樂觀

我是廣告 請繼續往下閱讀
不僅如此，永豐金上半年稅後淨利達100.7億元，年增22.4%，不僅創同期歷史新高，更是首次創下上半年獲利突破百億元的紀錄。上半年每股盈餘0.85元，年化ROE（股東權益報酬率）12.42%，每股淨值14.26元。朱士廷認為，在策略主軸執行成功下，永豐金長期獲利成長性優於同業，稅後淨利截至2023年上半年，5年CAGR（年均複合成長率）16.2%，優於金控同業的1.7%；若以年度的角度，截至2022全年度，永豐金5年CAGR 11.9%亦優於同業的-1.4%。
至於永豐銀行2023年上半年稅後淨利82.4億元，年增9.9%，獲利也創下歷年同期新高，永豐銀行總經理莊銘福表示，成長動能主要來自於金融交易利得，其他淨收益較去年同期增加112.5%。近5年上半年稅後淨利CAGR 11.5%，優於全體金控旗下銀行同業的5.7%。資產品質保持優異，逾放比率僅0.09%，備抵呆帳覆蓋率1416%。
永豐金證券2023年上半年稅後淨利17.3億元，相較去年同期大幅增加93.9%，主要受惠於資本利得年成長512%。永豐金證券總經理張李章隆表示，證券持續拓展多元手收以降低單一市場風險，上半年包括複委託、基金保險、借券佔整體手收比重達到37%，因此雖然上半年台股市場總成交量下滑10.0%，永豐金證券整體手收仍與去年同期持平。
對於中國碧桂園、中植系「中融信託」相繼爆發債務危機，台灣金融股最近成為重災區，朱士廷說，大型金控股跌幅7%到15%，永豐金旗下子公司無論是在碧桂園或中植系風暴曝險都是零，金管會主委黃天牧對我國金融體系韌性有信心，他也一樣，而永豐金從2、3年前對中國就開始很謹慎，其實不只永豐金，所有金控都一樣，這也是金管會主委黃天牧對台灣金融體系有信心的原因。
由於永豐銀行在中國也有據點，莊銘福也說明，整體風險可控、資產品質穩健，永豐銀大陸子行採取的策略是跟熟悉的廠商、客戶往來，土建融相關案件不做，像是碧桂園、恆大都不往來，頂多做倉儲、有租金收入的攤販。