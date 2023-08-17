原創IP風雲榜出爐！漫畫星《食屍鬼》、文學星《叛逆玩家》奪3獎
原創IP風雲榜今（17）日揭曉，自2022年由中華動漫出版同業協進會與文化內容策進院共同開辦，今年邁入第2屆，除了透過專業評審團選出漫畫、小說的年度TOP IP獎，也與協辦單位合作評選出影視劇本獎、動畫潛力獎、遊戲數位獎、角色開發獎，以及經讀者票選的人氣IP獎，最終由《叛逆玩家》、《我的助理男友》分別奪下小說、漫畫人氣第一。
家庭消費中心/綜合報導
第2屆原創IP風雲榜共51部原創漫畫、63部原創小說參與，經過專業評審團3階段審查，以及線上超過1萬多人次投票、漫博會現場逾7千人票選，在100多部作品中，共10部漫畫、14部小說，以優秀內容及高度商業延展性，成功入圍今年原創IP風雲榜。
今（17）日公佈6大專業獎項，其中經民眾在線上票選2周，並於漫畫博覽會進行最終現場投票的「人氣IP獎」，最終由小說組橘子集團文學星的《叛逆玩家》線上468票、現場2543票，以及漫畫組東立出版社的《我的助理男友》線上814票、現場2200票奪下第一。
多項作品入圍的橘子集團文學星、漫畫星，以《食屍鬼》、《叛逆玩家》兩部精彩作品，抱回年度TOP IP獎、人氣IP獎、動畫潛力獎3項大獎。其中35萬追蹤大手黃色書刊打造全新喪屍題材《食屍鬼》，講述校花美少女在一夕之間變成喪屍，還碰上獵殺狂食屍鬼，展開友情、愛情、親情的歷險故事，在beanfun!漫畫星每周三更新。
而獲得人氣IP獎的小說《叛逆玩家》，作者是BL大手花於景，講述高冷傲嬌的主角來到名為「十層地獄遊戲」的世界開頭，每一關都是一個劇本，找出隱藏在劇本裡的線索，才能得知離開的方法。目前第一集已經完結，第二集正在規劃中。
🟡第2屆原創IP風雲榜完整榜單
◾人氣IP獎
漫畫組／《我的助理男友》，作者：桂，東立出版社。
小說組／《叛逆玩家》，作者：花於景（雷雷夥伴），橘子集團 文學星。
◾影視劇本獎
《鞅與停時：賭徒機率概論》，作者：天琴，長鴻出版社。
◾遊戲數位獎
《人偶》，作者：銀甫，東立出版社。
◾動畫潛力獎
《食屍鬼》，作者：黃色書刊，橘子集團 漫畫星。
◾角色開發獎
《貓妖傳 》，作者：艾莉柚，威向有限公司。
◾年度TOP IP獎
漫畫組／《食屍鬼》，作者：黃色書刊，橘子集團 漫畫星。
小說組／《縫隙》，作者：逢時，台灣角川。