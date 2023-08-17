繼美光之後、台灣高通也要裁員200人？高通怎麼了？

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如今近日在PTT上有網友討論台灣「Q」（意指高通Qualcomm）公司今年將採節約成本措施，包括沒有年度調薪，且10月會有一波裁員，以及分紅打7折等，另外也有消息指出裁員恐達200人，不過這項消息尚未獲得台灣高通的回應。
全球不景氣打擊智慧型手機需求，導致高通（Qualcomm）上季營收年減23%，來到84.5億美元，低於華爾街預期的85.1億美元，上季獲利則年減52%，來到37.3億美元，至於EPS 1.87美元，與市場預估的1.81美元略高。
高通上季表現欠佳，主要原因在高通晶片多大量應用在智慧型手機，而今年手機需求降溫也對高通造成嚴重打擊，其中手機晶片營收年減25%至52.6億美元。IoT業務年減24%，來到14.8億美元。QTL（技術授權）年減19%來到12.3億美元，唯有汽車晶片年增13%，來到4.34億美元。
至於本季財測更是不如市場預期，尤其大環境不景氣，再加上中國大陸經濟成長減速下，本季智慧手機市場出貨量將至少年減高個位數百分比（7到9%），預估本季營收將介於81億美元到89億美元，中位數遠低於市場分析師的預期，估EPS 1.8至2美元，同樣低於市場的平均估值1.94美元。
其實，今年以來高通已透過各項節約措施省下5%成本，其中包括6月以來在聖地牙哥總部與舊金山裁員共415人。高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）甚至預告明（2024）年上半年將實施更多節約措施，且高通近日提交的政府文件就透露將有新一輪裁員，但未說明裁員人數。如今裁員燒到台灣，也讓科技人惶惶不安。