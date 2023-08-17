美幣圈大亨離奇失蹤！被發現「已遭肢解沖馬桶」　疑與人交易有關

印度5年內有望成全球第3大經濟體！人口紅利發威　迎來決定性機會

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）在8月15日印度獨立節發表演說時表示，印度將在5年內躋身全球前3大經濟體之列。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度總理莫迪（Narendra Modi）在8月15日印度獨立節發表演說時表示，印度將在5年內躋身全球前3大經濟體之列。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）在8月15日印度獨立節發表演說時表示，印度將在5年內躋身全球前3大經濟體之列，莫迪的談話是要呼籲民眾繼續支持政府，但他所言也確實不虛，根據國際貨幣基金組織（IMF）的估計，印度在2027年將會躍居全球第3大經濟體。經濟學家看好印度在未來數年內都能維持約6.5～7%的成長幅度，不過要達成這項目標，仍有些挑戰要克服。

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莫迪在演講中表示，印度過去5年已經成功讓1.35億人脫貧，「當一個國家的貧困減少時，中產階級的力量就會大大增強」，並稱印度的繁榮將是全球經濟的一個新際遇。

而不只國際貨幣基金組織看好印度，標準普爾全球（S&P Global）本月初發佈的最新報告，也預期印度能在2030年左右躍居全球第3大經濟體，摩根史坦利（Morgan Stanley）與SBI Ecowrap的研究報告，也都擁有類似的結論，認為印度將在2027～2030年之間，超越德國與日本，順利躋身全球前3大經濟體。

根據《Business Today》報導，安永會計師事務所首席政策顧問DK Srivastava表示，印度的人口紅利正在發揮作用，且印度的總體負債約達GDP的170％，這一數字比其他國家好得多，像是中國總體負債約達GDP的近300％，德國為190％，日本則高達400％。

而根據《路透社》報導，標準普爾全球的最新報告指出，雖然全球經濟處於高度不確定性，但印度的發展正面臨著決定性的機會。隨著政府向製造商提供激勵措施並改善基礎設施，全球供應鏈多元化的趨勢加速，印度將獲得新的機遇。

不過，印度經濟也不是沒有隱憂，《金融時報》報導指出，雖然印度崛起的樂觀情緒高漲，但是依然面臨挑戰，包括長期對公司治理的監管薄弱，莫迪主政下，印度的新聞自由持續下降，國內少數群體不斷遭到攻擊，且為了宣揚「印度製造」對進口零部件徵收關稅，但也因此傷害了供應鏈遷往印度的腳步。

《金融時報》認為，印度要想完全發揮出人口紅利，必須加強技能和教育的支出，同時改變國內目前「反自由主義」的氣氛，社會動盪與法治不彰，都是影響經濟成長的不利因素，印度政府如果沒有進行適當的改革，印度經濟的曙光也可能稍縱即逝。

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