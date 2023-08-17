邵雨薇學丟丟妹叫賣《鬼麻吉》！吳慷仁「驚喜現身」霸氣挺女友
電影《我的麻吉4個鬼》男女主角曾敬驊、邵雨薇，昨（16）日現身丟丟妹李明珊的直播平台《樓頂揪樓下》宣傳賣票，李明珊化身「珊珊大師」扮相在直播上「發功」，吸引近2萬人觀看直播，就連邵雨薇男友吳慷仁也驚喜現身，喊單「電影票+50（雙人套組）」，愛的光芒閃到被網友虧「整場最顯眼」，短短5分鐘，即售出2000張電影票。
記者黃雅琪/綜合報導
李明珊為kuso該片百白飾演的「發發大師」，特別換上算命白衫、披掛佛珠，舉著鐵口直斷的招牌，扮成「珊珊大師」來歡迎2位嘉賓；曾敬驊、邵雨薇為了請「珊珊大師」發功賣票，也拋下偶包，在配合支援前線的遊戲中，為了爭出輸贏，邵雨薇抽到現場找出5組襪子的殘酷指令，她不計形象硬脫曾敬驊的襪子！又為了湊出6張千元鈔票的指令，不惜掏遍在場工作人員的皮夾，最後很聰明的從李明珊的包包裡，掏出最多鈔票完成任務。
曾敬驊、邵雨薇體驗招牌叫賣slogan，端出畢生所學沒幾句的破台語，用生命叫賣電影雙人套票、蝦子，卻不斷重複喊：「樓頂揪樓下，阿母揪阿巴！」場面爆笑失控。還釣出吳慷仁喊單「電影票＋50（雙人套組）」，等於是一口氣買了100張電影票力挺女友！電影《我的麻吉4個鬼》8月18日上映。