高雄強降雨本館路淹大水　陳其邁：雨停滯洪池就啟動排水

臺中再添9家藝術亮點 摘星山莊首摘「亮點之星」

▲臺中再添9家藝術亮點，包括李方艾美酒店等，19年來累計已有120家。（圖／文化局提供）
▲臺中再添9家藝術亮點，包括李方艾美酒店等，19年來累計已有120家。（圖／文化局提供）

記者金武鳯/台中報導

臺中市文化局推廣藝術亮點邁向第19年！今天在台中李方艾美酒店舉辦藝術亮點發佈記者會，今年新增藝術亮點包含台中李方艾美酒店、大明高中談美藝術空間及臺中市眷村文物館等9個藝文推廣據點，累計藝術亮點家族共有120家。今年特別增設「藝術亮點之星」甄選，分別由台中市定古蹟摘星山莊，以及霧峰林家宮保第園區獲得最佳創意活動獎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化局副局長施純福表示，文化局透過藝術亮點認證與輔導，鼓勵民間單位加入藝文聯盟，推廣藝文活動，至今共120家夥伴加入，希望讓市民生活中無處沒有藝術，讓藝術走入大眾生活。有別往昔，今年新增「藝術亮點之星」甄選，獎項包括「參與人數最多」、「舉辦活動場次最多」及「最佳創意活動獎」等，除給予一份榮耀，還有實質獎勵經費，鼓勵業者更積極辦理藝文活動。

▲今年特別增設「藝術亮點之星」甄選，分別由台中市定古蹟摘星山莊，以及霧峰林家宮保第園區獲得最佳創意活動獎。（圖／文化局提供）
▲今年特別增設「藝術亮點之星」甄選，分別由台中市定古蹟摘星山莊，以及霧峰林家宮保第園區獲得最佳創意活動獎。（圖／文化局提供）
文化局指出，「最佳創意活動獎」，由「臺中市定古蹟摘星山莊」與「霧峰林家宮保第園區」脫穎而出。摘星山莊以《戲說摘星》真人實境RPG劇場，提升遊客在戲劇表演的互動性、娛樂性；霧峰林家宮保第園區「夜探林宮保」，結合夜間導覽、樂曲欣賞、古裝及絹扇體驗等特色活動，讓遊客體驗與白天不同的園區景觀，以及傳統文化與歷史風華，兩家業者創意規劃，獲委員一致肯定。

今年甫加入藝術亮點的李方艾美酒店總經理John表示，源於時尚之都法國的艾美酒店，以人文、藝術聞名，這次獲選為臺中藝術亮點，能與市府一同發揚在地文化，並為文化傳承貢獻一份心力，實屬榮幸，歡迎旅客貴賓與市民朋友親臨李方艾美酒店，在館內與藝術展出之間，感受文化之美。

文化局說明，今年新增9家藝術亮點，涵蓋培育新銳藝術設計人才的「大明高中談美藝術空間」、培養孩童音樂素養及興趣的「珊蒂音樂藝文空間」、放鬆住宿之餘感受藝術生命力的「臺中李方艾美酒店」、充滿社會關懷的「財團法人熱愛生命文教基金會」、提供新秀藝術家基地的「凱昇社會福利慈善事業基金會」、落實世界衛生組織活躍老化理念的「不老夢想125號」、推廣傳統文房四寶的「正大光明毛筆有限公司」、結合餐飲與藝文展示的「北極星咖啡館有限公司」，以及文化資產活化空間「北屯新村-臺中市眷村文物館」等，歡迎民眾一一走訪這些各具特色的藝文空間，感受臺中文風薈萃的生活美學。



修平國際志工跨海送愛 泰北、馬來西亞偏鄉學生受惠

「鳶峰雲海」臺中客家國樂音樂會 9/3臺中中山堂登場

中秋節不用動手燒烤 新天地「嗆秋海鮮桶」賞月帶著吃

彰化首座大型百貨今動土 中友彰化店力拼115年底開幕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀