全家霜淇淋賣300萬支！「下位網紅聯名款」搶先曝　鮮食版圖擴大

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「全家」為強攻鮮食，已陸續投入至少百億元佈局基礎建設，包括攜長榮空廚合資成立「長家國際食品」、收購「晉欣食品」股權納入100%子公司、購地興建「福比麵包二廠」、「湖口第五鮮食廠」等，並陸續擴建啟用新台中物流中心與明日將正式稼動的新花蓮物流中心，同時加速導入店鋪冷凍冷藏設備與調理機台，透由強化鮮食產業鏈，為下一階段成長蓄積動能。
至於面對各通路加入霜淇淋的市場戰爭，全家商品副本部長黃正田表示，全家目前霜淇淋在台有2100家門市販售，跟其他通路鋪設的差距很大，歷年來推出的口味也已達到108種，自信表示「（其他通路）要跟上還有段距離，不過全家也不會停下腳步」。全家2015年泛鮮食營收占比是20％，去年泛鮮食營收占比突破30%，現擠霜淇淋約佔泛鮮食營收比約5％。
全家霜淇淋靠著網紅聯名款坐穩業界寶座，全家生鮮現做調理部部長林鴻成透露，全家霜淇淋與「再睡五分鐘」、「古娃娃」聯名款，都比普通口味成長1.4倍、1.3倍，討論度及銷量驚人，未來也嘗試跟更多網紅、名店合作，帶給消費者不同的驚喜。林鴻成也神秘透露，全家霜淇淋預計在10月上市新網紅聯名口味，將與「異國美食網紅」合作，還請消費者敬請期待。
至於泛鮮食類中的冷藏、微波鮮食，去年已有30款營收突破億元，今年預計將有50款鮮食營收破億，光是2023年1月至7月份，已破億元銷量的TOP5依序為鮪魚飯糰、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、香辣醬香腸蛋炒飯、大滿足麻醬涼麵、雞肉飯飯糰，其中銷量冠軍鮪魚飯糰年營收突破5億元。