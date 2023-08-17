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全家霜淇淋賣300萬支！「下位網紅聯名款」搶先曝　鮮食版圖擴大

▲全家霜淇淋與「再睡五分鐘」、「古娃娃」聯名款，都比普通口味成長140％、130%，討論度及銷量驚人。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋與「再睡五分鐘」、「古娃娃」聯名款，都比普通口味成長140％、130%，討論度及銷量驚人。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家便利商店邁入第35週年，今年上半年營業額470億，創下歷史新高，「全家」今年泛鮮食佔營收比例已突破30%大關，其中全家熱銷的現擠霜淇淋共佔泛鮮食營收比約5％，今年上半年每月平均熱銷還突破3百萬支，靠著網紅聯名款站穩超商霜淇淋龍頭，下一檔聯名款將於10月登場，將與異國美食網紅聯手出擊！

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今17日全家董事長葉榮廷出席全家35週年紀念會，他提到超商近2年受到疫情衝擊大，罕見在2023年出現營收衰退的現象，最主要是「香菸和飲料」銷售下滑影響，直到現在都還沒回到疫情前的銷量。不過全家能順利挺過疫情，靠的是泛鮮食創造的營收。

「全家」為強攻鮮食，已陸續投入至少百億元佈局基礎建設，包括攜長榮空廚合資成立「長家國際食品」、收購「晉欣食品」股權納入100%子公司、購地興建「福比麵包二廠」、「湖口第五鮮食廠」等，並陸續擴建啟用新台中物流中心與明日將正式稼動的新花蓮物流中心，同時加速導入店鋪冷凍冷藏設備與調理機台，透由強化鮮食產業鏈，為下一階段成長蓄積動能。

▲全家總經理薛東都（左）、董事長葉榮廷（右），出席全家35周年媒體記者會。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家總經理薛東都（左）、董事長葉榮廷（右），出席全家35周年媒體記者會。（圖／記者鍾怡婷攝）
至於面對各通路加入霜淇淋的市場戰爭，全家商品副本部長黃正田表示，全家目前霜淇淋在台有2100家門市販售，跟其他通路鋪設的差距很大，歷年來推出的口味也已達到108種，自信表示「（其他通路）要跟上還有段距離，不過全家也不會停下腳步」。全家2015年泛鮮食營收占比是20％，去年泛鮮食營收占比突破30%，現擠霜淇淋約佔泛鮮食營收比約5％。

全家霜淇淋靠著網紅聯名款坐穩業界寶座，全家生鮮現做調理部部長林鴻成透露，全家霜淇淋與「再睡五分鐘」、「古娃娃」聯名款，都比普通口味成長1.4倍、1.3倍，討論度及銷量驚人，未來也嘗試跟更多網紅、名店合作，帶給消費者不同的驚喜。林鴻成也神秘透露，全家霜淇淋預計在10月上市新網紅聯名口味，將與「異國美食網紅」合作，還請消費者敬請期待。

至於泛鮮食類中的冷藏、微波鮮食，去年已有30款營收突破億元，今年預計將有50款鮮食營收破億，光是2023年1月至7月份，已破億元銷量的TOP5依序為鮪魚飯糰、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、香辣醬香腸蛋炒飯、大滿足麻醬涼麵、雞肉飯飯糰，其中銷量冠軍鮪魚飯糰年營收突破5億元。

▲原PO分享7-11御飯糰1時段能買到最多便宜的「65折」商品，貼文一出，也有老饕分享御飯糰「全新吃法」。（圖／翻攝自維基百科）
▲全家冠軍鮪魚飯糰年營收突破5億元。（圖／翻攝自維基百科）

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