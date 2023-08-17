黃嘉千露面情緒崩潰！現身忍淚「回憶都回來」　婚變夏克立吐進度

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而黃嘉千露面忍不住情緒潰堤，是因為這齣劇是恩師李國修名作，她幾度哽咽：「這次演出，我個人覺得非常幸運，排練過程中在台上，我們很熟悉國修老師的影子，會看到感動，這個戲對我很有意義，演員站在舞台上就是很幸運，很多合作的演員影子在裡面。」
巧合的是台詞裡剛好提到「加拿大」，王月打趣：「原來10年前的劇本就有，這是一個預言嗎？」黃嘉千轉回正題：「這部劇對大家非常重要，國修老師最後的舞台我也在，對我來講很有意義，站在舞台上真的很想阿伯，所以會因為這樣更想念他。」
宋少卿這次擔綱劇中主角「李修國」一角，在排練時跟著情緒堆疊數度落淚，面對即將演出表示：「其實壓力並沒有鬆下來，反而是與日俱增，這部戲是國修老師嘔心瀝血的重要作品，我內心會有很多情緒投射到那個地方，再加上月姐又是我學姐，又是國修的太太，在排練的過程當中真的很容易催淚。」
《京戲啟示錄》經過這一個月來的密集排練，天天排練到深夜，演員們都非常熟練有默契，導演李小平與王月、宋少卿、樊光耀、黃嘉千、戴立吾、黃宇琳、楊千霈、張允曦（小8）、呂名堯、李芙蓉、曾冠東等演員，相信能帶給觀眾最驚豔的演出，8月18日至20日於台北國家戲劇院一連演出5場，購票請洽寬宏售票。
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