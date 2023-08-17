霍建華低調寵妻！守護10年才告白說愛　無條件現身林心如新劇

黃嘉千露面情緒崩潰！現身忍淚「回憶都回來」　婚變夏克立吐進度

▲黃嘉千現身露面，提到恩師李國修情緒崩潰。（圖／記者陳明中攝）
▲黃嘉千現身露面，提到恩師李國修情緒崩潰。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠/台北報導

黃嘉千與夏克立的加拿大家暴官司備受矚目，她表示是「暫停庭期」，打臉夏克立聲稱已撤告的說法，黃嘉千今（17）日出席舞台劇《京戲啟示錄》彩排記者會，憶起恩師李國修哽咽：「回憶都回來。」被問到夏克立砲轟身邊親友郎祖筠、竇智孔，黃嘉千眼眶含淚泛紅，表示：「我真的謝謝大家關心，一切還在司法中。」

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▲左起戴立吾、樊光耀、宋少卿、小8張允曦、黃嘉千、王月、楊千霈、黃宇琳出席舞台劇彩排。（圖／記者陳明中攝）
▲左起戴立吾、樊光耀、宋少卿、小8張允曦、黃嘉千、王月、楊千霈、黃宇琳出席舞台劇彩排。（圖／記者陳明中攝）
黃嘉千婚變演變成跨國口水戰，夏克立稱自己進警局獲釋，和流浪漢睡橋下，因家暴官司失業20個月，遭黃嘉千阻撓賣房，月背4間房的高額房貸，黃嘉千身邊友人反控夏克立賣慘，夏克立不滿再PO文，點名郎祖筠、竇智孔「夠了沒」，對於婚變紛擾，黃嘉千只表示：「當我可以說的時候，我一定說出來。」因為進入司法程序，只能重複道「謝謝大家關心」。

▲黃嘉千主演《京戲啟示錄》。（圖／記者陳明中攝）
▲黃嘉千主演《京戲啟示錄》。（圖／記者陳明中攝）
而黃嘉千露面忍不住情緒潰堤，是因為這齣劇是恩師李國修名作，她幾度哽咽：「這次演出，我個人覺得非常幸運，排練過程中在台上，我們很熟悉國修老師的影子，會看到感動，這個戲對我很有意義，演員站在舞台上就是很幸運，很多合作的演員影子在裡面。」

巧合的是台詞裡剛好提到「加拿大」，王月打趣：「原來10年前的劇本就有，這是一個預言嗎？」黃嘉千轉回正題：「這部劇對大家非常重要，國修老師最後的舞台我也在，對我來講很有意義，站在舞台上真的很想阿伯，所以會因為這樣更想念他。」

▲宋少卿（前排左）、樊光耀（前排右）進行《京戲啟示錄》總彩排。（圖／記者陳明中攝）
▲宋少卿（前排左）、樊光耀（前排右）進行《京戲啟示錄》總彩排。（圖／記者陳明中攝）
宋少卿這次擔綱劇中主角「李修國」一角，在排練時跟著情緒堆疊數度落淚，面對即將演出表示：「其實壓力並沒有鬆下來，反而是與日俱增，這部戲是國修老師嘔心瀝血的重要作品，我內心會有很多情緒投射到那個地方，再加上月姐又是我學姐，又是國修的太太，在排練的過程當中真的很容易催淚。」

《京戲啟示錄》經過這一個月來的密集排練，天天排練到深夜，演員們都非常熟練有默契，導演李小平與王月、宋少卿、樊光耀、黃嘉千、戴立吾、黃宇琳、楊千霈、張允曦（小8）、呂名堯、李芙蓉、曾冠東等演員，相信能帶給觀眾最驚豔的演出，8月18日至20日於台北國家戲劇院一連演出5場，購票請洽寬宏售票。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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