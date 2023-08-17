劉櫂豪反對台東代燒南投垃圾　游顥批民進黨只會割稻尾吹牛皮

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蔡培慧當選後，果然要求中央積極介入，縣府也提出打包外運、分類減量等方式去化垃圾，相關的協助縣市包括台東縣。台中市長盧秀燕11日主辦女性縣市長聯盟活動，南投縣長許淑華與台東縣長饒慶鈴，無論站或坐都黏在一起，顯見兩人的好交情。
日前環保署函請台東縣政府協助處理南投垃圾，縣府發函請縣議會審議，立委劉櫂豪主張環保署無從命令台東縣政府，他公開要求台東縣政府應堅拒代燒，並說縣長饒慶鈴啟動焚化爐時，已承諾不代外縣市燒垃圾，縣府應貫徹承諾。
台東環保局強調並未同意代燒，將尊重議會最終決議，也提醒環保署對全國廢棄物處理調度有權限，且台東曾長達13年委託外縣市代燒。南投縣依循同一互惠模式，希望透過專案方式減輕現下危機。
今（17）日上午，台東縣議會程序委員會退回焚化爐處理南投堆積垃圾的提案，國民黨南投縣第二選區立法委員參選人游顥對此表示遺憾，也批評他的競爭對手蔡培慧，對於同黨立委反對幫南投燒垃圾一事噤聲不語，批評民進黨是雙標黨。
游顥說，南投縣面臨的關鍵困境，是縣府雖編經費打包外運，民進黨中央民代卻反向運作，迫使外縣市拒絕代燒南投縣垃圾，為了選舉漠視南投問題。
游顥指出，在南投縣長許淑華、議長何勝豐等人四處奔走及台東縣議會、地方人士溝通下，該案本已見曙光，不料民進黨立委劉櫂豪帶頭反對，同黨的蔡培慧委員對此默不作聲，更不參與協調，難道是認同劉櫂豪主張？他批評蔡培慧3月到名間及竹山會勘垃圾堆置場，還發下豪語要幫忙協調，根本只想收割縣府的努力割好割滿，結果又是牛皮吹破。