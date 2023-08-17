1916工坊推動「藝仟習-以工換技」 7年逾千實習生受惠

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文資局特別感謝國立臺中科技大學、國立臺中教育大學、國立雲林科技大學、亞洲大學、中國科技大學、嶺東科技大學、南台科技大學等學校相關系所共同推動實習計畫，今天在開幕式中致贈感謝狀。
陳局長認為文資園區提供「以工換技」的實習機會，對大學生來說是幸福的。對於未來的人生發展是重要的啟蒙，實習生跟隨1916工坊各項多元技藝的老師們習藝，體會文化資產的內涵與工法，再運用到自己的創作。例如此次表揚畢業的傑出實習生許萍軒，於光質作工作室受到啟發，設計大甲媽遶境週邊商品深獲好評。
此外，陳巧芸同學展現團體合作及溝通技巧，成功策劃執行文資大道的市集活動等，習藝的過程中除了增加專業能力，更學習與不同人群互動，增加社會接觸，強化大學生未來邁向社會與職場的信心，開拓校園之外的生活視野，是人生難得的經驗。
文資局表示，「以工換技」實習計畫以「培訓」、「實習」、「成果」三階段為架構，「培訓」階段由1916工坊規劃安排多元課程，培育實習生的基礎能力再進入各單位實習。「實習」階段則跟隨工坊業師習藝，透過師徒制帶領個別實習生，一方面習得未來就業的技術、知識與工作態度，另一方面實習生運用實習時數回饋工坊業師，以工時換取技藝。最後藉由展覽呈現「成果」，展現實習生的創意與活力，並與工坊業師座談交流，延續師徒情感。
本次展覽規劃「仟習踏藝」、「仟習響藝」二大主題，內容包括今年暑期實習生習藝成果、傑出實習生訪談紀錄片及歷年實習影像回顧等總計37件作品，同時也呈現漆藝、交趾陶、粧佛、金工等傳統工藝共22位工坊業師創作時所使用的工具、技法及材料，展期至8月31日。