《鄉民大學問》郭子乾談神祕錄音檔！秒變「柯蚊哲」喊冤：不是我
距離2024大選剩5個月，但在16日晚間，媒體們收到一封寄件者不明的電子郵件，並附上一個58秒的音檔，傳來與柯文哲聲音相似的男子聲音講述：「賴清德訪美聲勢浩大，是因為每個人去就可以領800元…媒體記者都不知道」，結果立刻躍升《NOWnews今日新聞》的大數據排行榜，成為本周熱門話題第1名，還讓郭子乾忍不住模仿「柯蚊哲」在節目《鄉民大學問》上喊冤：「真的不是我。」
記者詹鎰睿/綜合報導
神祕的錄音檔話題，讓原本模仿「吳子加PLUS」的郭子乾，忍不住在節目中「柯蚊哲」上身，重現神祕的錄音檔，讓現場笑聲不斷。來賓立法委員苗博雅則認為，這個音檔不太像柯P的聲音，「我長期監督柯P，我的聲音都比較像，就算要模仿柯文哲聲音，至少也要找郭子乾。」
苗博雅甚至在現場來了一段柯P聲音模仿秀。政治評論員黃暐瀚也認為，這個神祕音檔是柯P的可能性不高，他笑說，自己已經做過調查，目前台灣模仿柯P第一把交椅郭子乾，已經澄清不是他做的，第二把交椅網紅「小阿裂」則說他最近很忙沒空。
黃暐瀚認為，現在選舉已經進入深水區，任何一個動作都有可能影響選情，他建議柯辦直接報警處理，畢竟這個爆料是由email發出，透過IP循線追查十分容易。此外，吳子嘉也在節目上表示，柯文哲只有年輕票一定會輸，並認為柯文哲不會選到底，所以最後最大的可能會是「柯郭配」。