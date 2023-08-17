騎士右轉遭猛撞！卡進貨車「下半身消失」 躺引擎蓋CPR送醫不治
新竹市發生驚悚死亡車禍！今（17）日中午一名楊姓男子，開車行經林森路時疑似恍神，未注意前方路口到剛右轉的摩托車，直接從後方撞擊，恰好前方有量卸貨的貨車，50多歲的張姓機車騎士慘遭夾擊，肇事轎車一度卡在貨車下方；消防局獲報立即出動，到場時發現騎士已經沒有生命跡象，緊急送醫後宣告不治。
記者孫唯容／綜合報導
根據現場畫面指出，張姓騎士從巷口右轉，後方楊男開車直行，直接從後方猛撞，張男倒在汽車引擎蓋上，轎車一路衝撞上停在路邊正在卸貨的大貨車，導致騎士被貨車、轎車「夾殺」慘成夾心餅乾。
消防局獲報後，立即派員出動搶救，當時張男上半身躺在引擎蓋上、下半身則被夾在貨車車尾，救護人員緊急只能站在貨車車廂上替張男CPR，最後出動拖吊車將兩車分開，張男送醫最終宣告不治。
根據現場目擊者表示，肇事的小客車上疑似有兩人，其中副駕駛趁著警方抵達前已經逃逸，而警方也在肇事轎車駕駛身上搜出毒品，是否為毒駕，仍需進一步釐清。
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