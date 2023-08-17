嘉義縣府與華電聯網簽意向書 翁章梁：誓願打造科技嘉義
嘉義縣政府今(17)日上午在亞創中心舉辦「南台灣數位科技人才培力計畫合作啟動記者會」，在行政院政務顧問陳冠廷見證下，縣長翁章梁與華電聯網副總杜孟郎共同簽下合作意向書，並邀請嘉義大專院校與工業區、產業園區協會與在地青農代表出席交流，未來將開設數位人才培訓課程，並合作發展智慧農業示範區，打造「科技嘉義」新願景。
記者鄭一銘/嘉義報導
翁章梁表示，無人機的發展在台灣蓄勢待發，中央政府大力支持，期待透過今天的合作啟動，引入微軟、思科的5G、AI人才培訓課程，培育未來南台灣高科技人才，在嘉義向下扎根，帶動台灣無人機在世界發光發熱，未來將以科技創新帶動產業轉型，創造多元就業機會，亞創中心將成為全台獨一無二的無人機聚落，科技嘉義將會實現。
陳冠廷表示，不管在哪個縣市，最重要的是人才培育，不管是資本、設備的投入，最後都需要有人力進駐，才能創造好的產值；在今日的第一步，率先邀請到在世界頂尖的跨國企業進駐嘉義，投資嘉義！期待未來透過亞創中心、民雄航太園區與科學園區等，各個不同產業園區與工業園區結合，嘉義縣將成為雲嘉南地區科技廊道的亮點。
華電聯網副總經理杜孟郎指出，南台灣具有良好的科技發展潛力，國際科技大廠前往嘉義，是嘉義正在蛻變的展現 ; 未來透過結合縣內學術資源與產業園區量能，可以與台灣思科、台灣微軟合作在亞創中心開設課程，是深化嘉義智慧人才培育的機會。