平等關懷共享無礙 臺中無障礙友善環境評選頒獎

第二屆臺中市無障礙友善環境評選獲獎名單揭曉：金點獎「臺中捷運綠線市政府站」及「中國醫藥大學附設醫院-癌症中心大樓」；友善建築類紅點獎為「亞洲大學附屬醫院」及「惠宇樂觀」；公有建築類亮點獎為「國軍臺中總醫院醫療大樓」，友善建築類亮點獎為「四季水悅社區」、「台中鳳凰酒店」及「台中兆品酒店-兆尹樓」，16日公開舉行頒獎典禮。
記者金武鳯/台中報導
市府都市發展局表示，本屆臺中市無障礙友善環境評選活動以「平等關懷 共享無礙」為概念主軸，評審團表示，評審標準以優於法定無障礙設施項目規定為依據。臺中市無障礙友善環境評選活動今年邁入第二屆，不僅是臺中市即將打造成為宜居城市之年度活動盛事，亦讓城市公共空間更能落實人權平等理念!
都發局長李正偉表示，透過無障礙友善環境建築之選拔，表揚優良之無障礙建築及法令推動雙管齊下，給予從事無障礙相關工作第一線設計及管理從業人員，與建築物所有權人或起造人實質之鼓勵，及民間與建築業界重視友善環境的認知，讓臺中市進入全民無礙環境及通用設計領域，建築樹立良好之建築典範，建造安全便利的無障礙環境，成為一個以「人」為本的無障礙友善模範宜居城市。
各類組獲獎名單如下：
一，公有建築類：金點獎─臺中捷運綠線市政府站。亮點獎─國軍臺中總醫院醫療大樓。
二，友善建築類：金點獎─中國醫藥大學附設醫院癌症中心大樓。紅點獎─亞洲大學附屬醫院，惠宇樂觀。亮點獎─四季水悅社區，台中鳳凰酒店，台中兆品酒店兆尹樓。