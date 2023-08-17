天氣預報／雨神賴著不走！明天大雨「由南往北轟」 週末天氣曝光
明（18）日低壓帶持續影響，全台各地天氣仍不穩定，天氣風險公司提醒，中南部整天都還是會有陣雨或雷雨發生，要留意局部大雨，午後雨勢或擴散到北部、東半部等地區，且有可能出現局部大雷雨現象，週六（8月19日）低壓帶向西移動，雨勢稍稍趨緩，但天後仍不穩定，下週日（8月20日）才真正回穩，民眾還是要持續注意天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司說明，明天還是低壓帶影響最明顯的時間，大氣環境持續不穩定，西南風水氣偏多，因此在迎風面的中南部一整天斷斷續續都會有陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢發生，白天因為熱力作用配合，陸地上的熱對流發展旺盛，降雨可能會更為明顯，並且會擴展到北部、東半部，並出現局部大雷雨現象，外出或是安排活動都要特別注意天氣的情況，避免前往危險區域活動。
週六低壓帶向西移動，台灣附近仍在高低壓之間的區域，西南到偏南風仍會帶來較多的水氣，迎風面中南部持續有短暫陣雨或雷雨，午後陸地上到山區的熱對流發展也比較明顯，並慢慢擴展到北部、東半部地區，雖然整體雨量會減少，但是天氣仍然不太穩定。
下週日高壓進一步增強，中南部降雨明顯減少，午後山區會有對流雷雨，平地受影響的機會降低，降雨以山區為主，屆時要留意局部高溫發生，外出時要留意防曬及防中暑。天氣風險公司補充，下週以夏季型的天氣為主，山區午後有熱對流發展降雨，平地天氣相對穩定、高溫炎熱。日本南方海面可能會有熱帶擾動或颱風發展，目前來看趨向日本的機會較高，但是後續變化還是需要持續注意。