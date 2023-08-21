情人節痛苦指數排行「它」勝過情侶猛放閃　尬鍋ＸOmi幫脫單

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每到甜蜜情人節到來，多數情侶會選擇一起吃頓大餐當作慶祝，餐飲業者也搶攻節慶商機，情人節期間主打雙人套餐，讓不少單身族群超無奈，怒喊「難道單身族群就不能在情人節開心用餐嗎？」對此，王品旗下的「尬鍋」與廣受年輕人歡迎的交友軟體Omi攜手推出「單身88! 脫單火鍋店」活動，用餐出示個人交友軟體畫面（不限品牌）享個人鍋物88折優惠外，每店前100名參與單身優惠活動的顧客，加贈Omi VIP會員一個月體驗卡，助攻脫單超給力！號召全台單身者一同吃鍋，也成為情人節檔期全台單身密度最高的火鍋店。
單身者情人節最怕「情侶瘋狂放閃」：社交平台、街上都是閃光彈！墨鏡別忘要戴好
除了吃飯訂不到餐廳外，單身者在情人節最怕被情侶閃瞎，無論是社交軟體還是出門逛街，到處都是成雙成對的情侶甜蜜約會，讓不少網友無奈笑喊「情人節這天絕不滑IG，看一分鐘眼睛被傷害100次」、「情人節當天墨鏡要戴好」。
單身者情人節無奈「單獨吃飯好尷尬」：情侶成雙成對吃大餐！一個人用餐變焦點
吃大餐是情人節最夯的行程之一，因此除了想吃飯訂不到位子外，一個人用餐反而變成全場矚目的焦點，甚至曾有網友發文討論「請問有情人節單獨吃飯不尷尬的地點嗎？」可見有不少單身者，在情人節因為單獨一人成為「全場焦點」。
對此，王品旗下的「尬鍋 台式潮鍋」搶攻單身族群商機，在情人節推出「單身88 脫單火鍋店」活動，從8月18日起至8月31日前，出示單身證明「個人交友軟體畫面」即可享有全鍋物88折優惠，還加碼每店前100名成功參與單身88活動，贈交友軟體Omi VIP會員1個月（需為Omi App 新用戶），吸引單身小隊揪團吃火鍋。
尬鍋採單人鍋型態，不僅適合三五好友聚餐，想一人獨享也沒問題，輕鬆解決情人節單獨吃飯的尷尬！最新推出的炒雞火鍋系列，鍋邊爆炒無骨雞腿肉，搭配剝皮辣椒、金銀蒜頭蛤蜊、酒香薑煸麻油、辣Ｇ麻辣等台式濃醇湯底，廣受消費者喜愛。另外，自助吧提供30款蔬菜吧、甜點、台式經典冷飲吃到飽，想吃什麼就夾什麼。週末營業時間從中午開到凌晨2點，情人節若想躲情侶閃光彈，也可以挑宵夜時段爽吃一波。
Omi 是一個強調輕鬆、安全的社交平台，力求能夠讓大家用真實的自我，更無壓力地去約會交友。做為台灣使用人數最多的交友軟體，Omi的創始初衷為提供一個健康優質的線上交友平台，「Bring Trust & Vitality To Online Dating 」是品牌精神。希望以用戶體驗為導向出發，讓民眾能在以「真心」打造的反詐平台下，也能用「真心」安心交友。
情人節單身不用怕被閃！衝尬鍋吃好料還有神級助攻幫脫單！