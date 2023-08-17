新北Net Zero碳健檢中心　助129家業者轉型創造新商機

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何怡明說到，「新北Net Zero 碳健檢中心」自6月中旬至今已有114家業者透過實體服務櫃台及行動說明會諮詢相關內容，其中法規諮詢佔23％、政府相關補助29％、企業減碳路徑36％、諮詢碳盤查問題約為12％，將持續蒐集企業常見問題，作為未來政策參考，並制定相應措施，協助轄內企業參與「碳」轉型，締造友善淨零未來。
新北市綠色能源產業聯盟秘書長賴欣儀表示，碳健檢中心第一線透過能源、溫室氣體到產品碳足跡的盤查檢測三大面向為企業進行碳健檢；面對廠商疑慮及困境，提供平台串接資源與訊息，以智慧工廠設備工具箱，引導企業積極參與智慧及淨零轉型，讓企業需求與困境找到解方，增添企業競爭力與延續。
亞旭電腦副總經理劉均敬表示，示身為能源大用戶，每年需配合政府減少1％用電政策，隨著國際淨零條件逐漸嚴苛下，透過碳健檢中心服務更進一步，瞭解中央地方在淨零上給予的支持項目，目前積極評估執行老舊冰水主機以降低工廠用電量，以及設置太陽光電方案，進一步降低工廠碳排放。
新北市政府經濟發展局說明，隨著台灣碳權交易所成立，碳抵換議題逐漸受到企業重視，市府未來將與各界逐步討論，透過企業捐贈節能電器物資給弱勢族群，換算成碳權方式，抵銷生產或商業行為所產的溫室氣體，提升企業參與淨零轉型意願，形成正向淨零轉型循環，強調「公正轉型」從企業做起。