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新北Net Zero碳健檢中心　助129家業者轉型創造新商機

▲碳健檢中心以智慧工廠設備工具箱，引導企業積極參與智慧及淨零轉型。（圖 ／新北市政府經濟發展局提供）
▲碳健檢中心以智慧工廠設備工具箱，引導企業積極參與智慧及淨零轉型。（圖 ／新北市政府經濟發展局提供）

記者吳嘉億／新北報導

隨著國際淨零碳意識崛起，為推動工商產業轉型，新北市政府經濟發展局今年6月率先全台首創推出「NetZero碳健檢中心」，至今已協助129家業者「碳」諮詢，今（17）日辦理小型階段成果分享會，邀請受輔導企業現身分享面臨的問題及後續產業媒合商機，盼未來與各界逐步討論，為新北市產業永續發展邁出堅實的步伐。

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新北市政府經濟發展局長何怡明表示，台灣碳權交易所已於8月7日成立，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也將在今年10月試行，「減碳」已經是企業勢在必行的課題，透過市府成立的「碳健檢中心」，整合中央及地方節能、創能補助、低碳化轉型輔導、專案貸款及國內外法規等7大項核心諮詢項目，攜手產官學研各界力量，盼企業逐步建構並完善碳盤查制度，在「碳」轉型路上能夠穩健與順暢。

▲新北Net Zero碳健檢中心辦理小型階段成果分享會，何怡明盼協助業者在「碳」轉型路上能夠穩健。（圖 ／新北市政府經濟發展局提供）
▲新北Net Zero碳健檢中心辦理小型階段成果分享會，何怡明盼協助業者在「碳」轉型路上能夠穩健。（圖 ／新北市政府經濟發展局提供）
何怡明說到，「新北Net Zero 碳健檢中心」自6月中旬至今已有114家業者透過實體服務櫃台及行動說明會諮詢相關內容，其中法規諮詢佔23％、政府相關補助29％、企業減碳路徑36％、諮詢碳盤查問題約為12％，將持續蒐集企業常見問題，作為未來政策參考，並制定相應措施，協助轄內企業參與「碳」轉型，締造友善淨零未來。

新北市綠色能源產業聯盟秘書長賴欣儀表示，碳健檢中心第一線透過能源、溫室氣體到產品碳足跡的盤查檢測三大面向為企業進行碳健檢；面對廠商疑慮及困境，提供平台串接資源與訊息，以智慧工廠設備工具箱，引導企業積極參與智慧及淨零轉型，讓企業需求與困境找到解方，增添企業競爭力與延續。

亞旭電腦副總經理劉均敬表示，示身為能源大用戶，每年需配合政府減少1％用電政策，隨著國際淨零條件逐漸嚴苛下，透過碳健檢中心服務更進一步，瞭解中央地方在淨零上給予的支持項目，目前積極評估執行老舊冰水主機以降低工廠用電量，以及設置太陽光電方案，進一步降低工廠碳排放。

新北市政府經濟發展局說明，隨著台灣碳權交易所成立，碳抵換議題逐漸受到企業重視，市府未來將與各界逐步討論，透過企業捐贈節能電器物資給弱勢族群，換算成碳權方式，抵銷生產或商業行為所產的溫室氣體，提升企業參與淨零轉型意願，形成正向淨零轉型循環，強調「公正轉型」從企業做起。

▲新北Net Zero碳健檢中心辦理小型階段成果分享會，與會貴賓一同合影。（圖 ／新北市政府經濟發展局提供）
▲新北Net Zero碳健檢中心辦理小型階段成果分享會，與會貴賓一同合影。（圖 ／新北市政府經濟發展局提供）

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