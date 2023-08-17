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台股收紅一枝獨秀！金管會喊基本面仍穩健　日均量也比亞股好

▲美股收黑，台股收漲0.42%，相較鄰近亞股走跌之下，可說是一枝獨秀，金管會則表示，台股基本面穩健。（圖／NOWnews資料照片）
▲美股收黑，台股收漲0.42%，相較鄰近亞股走跌之下，可說是一枝獨秀，金管會則表示，台股基本面穩健。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

美股4大指數收黑，亞股普遍下跌，台股今（17）日則收紅一枝獨秀，終場上漲69.88點，收在16516.66點，漲幅0.42%。對此。金管會表示，今年以來台股表現也優於亞洲主要市場，日均量亦較去年同期增加，也優於亞洲主要市場，目前台股基本面尚稱穩健，持續注意後續美國聯準會升息狀況，並關注外資資金匯出入動向對台股之影響，適時採行相關措施。

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台股今日收在16516.66點，上漲69.88點，漲幅0.42%，成交量3810億元，外資賣超162億元，但同時段日本跌0.57%，韓國跌0.49%，上海跌0.32%，新加坡跌0.51%，香港跌0.78%。

不僅如此，金管會證期局統計，今年以來至8月16日止，台股漲幅16.33%，相較日本漲幅21.74%、韓國漲幅12.93%、上海漲幅1.97%、新加坡跌幅1.16%、深圳跌幅3.96%、香港跌幅7.34%，台股表現優於韓國、上海、新加坡、深圳、香港股市。

證期局也強調，台股基本面尚稱穩健，今年截至7月底本益比16.8倍，現金殖利率達3.53%，加計股票股利為3.62%；另上市櫃公司今年截至7月營收21.32兆元，雖較去年同期減少11.44%，惟仍為歷年同期第3高。

同時，今年以來截至8月16日止，台股集中市場日均量2759.45億元，較去年同期日均量2660.38億元，增加3.72%；相較日本（+8.07%）、韓國（+3.49%）、深圳（-5.24%）、上海（-7.68%）、新加坡（-15.18%）、香港（-13.79%），台股表現優於韓國、深圳、上海、新加坡、香港股市，信用交易的整戶擔保維持率為174.21%。

證期局強調，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，未來市場仍受到美國通膨、主要國家升息走向及俄烏戰爭等影響，金管會將密切注意後續美國聯準會升息狀況，並關注外資資金匯出入動向對台股的影響，適時採行相關措施。

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