BLACKPINK小富婆！Lisa擠進「IG富豪排行榜」 1篇業配可買千萬房
韓國女子天團「BLACKPINK」泰籍成員Lisa擁有芭比臉蛋及絕佳身材比例，受到許多粉絲喜愛。近期有調查顯示，2023年度Instagram富豪榜中，Lisa竟在全球名人中擠進第26名，她的IG目前有9691萬人追蹤，據悉只要發一篇業配文就能獲得57.5萬元美金（約1849萬元新台幣），高額收益令人相當吃驚。
記者賴禹妡/綜合報導
英國數據分析公司「Hopper HQ」近期公開2023年度Instagram富豪榜，其中BLACKPINK成員Lisa在排行榜中排名第26名，據悉她每則廣告貼文平均收益為57.5萬元美金，也就是發一篇文就能買下一棟千萬房產。
Lisa目前IG粉絲數為9691萬，是目前韓流明星IG的粉絲數冠軍，她辦IG個人帳號才4年8個月的時間，粉絲數就衝破9000萬大關，不僅是亞洲最快紀錄保持人，更是IG上擁有最多粉絲的K-POP明星。
至於2023年度Instagram富豪榜第一名則是足球球星C羅，C羅目前IG粉絲數為6億，他的單則貼文廣告平均收益為323.4萬元美金（約1.04億元新台幣），無論何物只要在他的版面上曝光，都能引起全球討論。至於排行榜第2到第5名分別為阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）、小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez Gomez）、卡戴珊家族小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）與影星巨石強森（Dwayne Johnson）。