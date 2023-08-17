特企／雄獅文具美感教育玩新招　《彩耀日》顛覆你對顏料想像！

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活動中特別採用安全無毒的可水洗顏料，讓大家不再因為擔心衣服弄髒而綁手綁腳，可以更放心自在地透過水槍射擊享受互動藝術，並在確保能輕鬆洗淨的前提下，同時保留顏料的高色彩飽和度，於遊戲中盡情大玩混色美學，人人化身色彩繽紛的行動畫布。除此之外，想像力製造所更提供多樣化的課程與畫材，讓大家可以用顏料盡情創作，如「潮Ｔ玩創藝」的手作課程，使用可上色於布料衣物且具耐水性、耐候性的布料彩繪筆與彩虹染，讓大家化身潮流設計師，打造獨一無二的創意新衣。同時展現雄獅文具顏料技術的專家風貌，要洗的掉的也行，洗不掉的也有。
本次彩耀日活動更融入了實戰遊戲必備的對戰模式，增加臨場的刺激感，也同時為喜好戶外生活的玩家們準備豐富多樣的實用好禮，包含可攝影的多功能NovaPlus兒童防水手錶、夏日外出必備的ALLIE超抗水防曬、清爽潔凈的suisai洗顏酵素粉、消暑降溫的泰山仙草冬瓜蜜、好吃又方便的CANDY POPPY菓糖爆米花、戶外必帶的毛寶小鹿山丘防蚊貼片、經典不敗的UNIQLO白色U圓領T恤，讓大家不僅在玩樂中體驗藝術創作，更能收穫超值戰利品滿載而歸。
雄獅文具創立至今超過六十餘年，不僅致力於文具及美術用品的開發製造，更投身加入藝術教育推廣的行列，於2020年創立了隱身在森林之中的互動式美術館—「想像力製造所」。並將美學教育、探索互動、手作課程與森林休憩融合為一，鼓勵每位來訪者，釋放自己的想像力，勇敢探索、嘗試、創造。因此也在每年夏天舉辦以射擊創作為核心的戶外活動：《彩耀日》，為傳達「任想像力恣意發揮，大膽去探索與表達心中的美。因為色彩能為生活鮮豔上色，更能耀眼每個人的無限想像！」的品牌價值。
《彩耀日COLOR BOOM!!》不僅是一場夏季限定的繽紛藝術體驗，更是與朋友們共創的燦爛時光。其所帶來的無限想像力和歡笑將在參加者心中持續綻放，為生活注入了無限的色彩。
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