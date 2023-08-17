FIFTY FIFTY合約爭議燒不停！成員態度「就是要解約」 缺席調解
南韓女團FIFTY FIFTY今年3月才以一首〈Cupid〉成功進入告示牌百大排行榜中，堪稱史上最快進入該榜單的韓國團體，不料在爆紅之後，團體卻在6月與經紀公司ATTRAKT鬧出合約糾紛，輿論爭議也一直延燒到現在，成員們的態度都很強硬，連昨（16）日都未出席調解庭。
記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導
其實9日法院就已經對於雙方的合約糾紛開了一次非公開調解庭，只是當時沒有達成共識，直到16日成員們也沒有和解的意願，FIFTY FIFTY的法定代理人更決定18日要向首爾中央地方法院提出意見書，並表示她們沒有和解意願，同時也強調「不會為了調解出席，但如果是同意解約的話，有意願出席」。
雖然FIFTY FIFTY成員們以ATTRAKT沒有公開透明的財務結算，以及迫使成員在狀況不佳的情況下進行活動等理由，提出合約效力終止的申請，但韓國娛樂媒體《Dispatch》卻跳出來幫ATTRAKT喊冤，並公布代表的對話紀錄及收支情況，表明ATTRAKT都有注意成員們的健康狀況，甚至透露ATTRAKT代表全洪俊為了培養FIFTY FIFTY幾乎把自己的人生都賭上去了，更不存在對藝人漠不關心的問題。
至於韓網的輿論風向也是一面倒向支持經紀公司，認為FIFTY FIFTY因為一首歌爆紅就忘恩負義，韓國網友更不斷撻伐FIFTY FIFTY，「真的史上最瘋」、「完全無法溝通，她們會自己付出代價的」、「乾脆直接選新成員，反正看照片也不認識」。