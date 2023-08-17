兩岸未來　孫亞夫：戰爭與和平不是簡單的問題

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孫亞夫還表示，「在民進黨掌握政權的情況下，堅持台獨立場，不接受『九二共識』，兩岸關係本質上都是緊張的，是分裂和反分裂的對抗」。
為期一天半的「2023年兩岸關係研討會」今天在四川成都新華賓館揭幕。會議由中國國務院台灣事務辦公室所屬研究機構海峽兩岸關係研究中心主辦，中國大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫在會場外接受台灣媒體訪問時做了上述表示。
對於不承諾放棄使用武力的根源和前提，孫亞夫說：「一個就是台灣確實存在（台獨）分裂勢力和分裂活動，第二個它有外國勢力的干預，所以我們不能（承諾）放棄使用武力，我們如果放棄了，和平統一就不可能了」。
孫亞夫指出，台灣目前的狀態是數十年來台灣政治演進的結果，在兩岸沒有統一的情況下，「又有人在搧動兩岸的分離和對立，台灣的社會意識會發生變化」，包括是台灣人或中國人的身分認同、是統一或獨立，這種情況下，「形勢很難一下子解得開」。
對於外界關切北京會否因為兩岸關係而停止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）一事，孫亞夫說，中國大陸在繼續執行和平統一政策的情況下，就會繼續堅持開展交流合作。
孫亞夫還說，「會不會斷ECFA是台灣媒體自己議論的，大陸誰在議論？沒有這回事嘛」。
談到「民進黨執政的情況下，加速大陸對台統一動力」的問題時，孫亞夫說「我不這麼看，這是一些人的主觀臆測，就是台獨越兇，動武的合理性越高...這是把戰爭與和平想得太簡單了，戰爭與和平不是這麼回事」。
孫亞夫說，兩岸的問題實際是政治問題沒解決，中國大陸根據原則的一些做法在台灣民眾眼裡是「矮化台灣」，而不承諾放棄使用武力是「軍事威脅」，沒有同意在一定情況下台灣參加國際組織是封殺台灣的外交空間，「那你們沒有反過來想，大陸這樣做有沒有它的道理呢？」
孫亞夫強調，這些都是因為兩岸政治對立下造成的情況，應該透過談判來解決，而解決兩岸政治對立不可能一步到位。
具對台事務工作經歷逾30年的孫亞夫在訪問最後再次強調，戰爭與和平不是那麼簡單的問題，不是輕易就動手了，而是有一個原則界線，「這個原則界線在現實生活中表現的是很複雜的，不像你們講的，戰爭與和平還要跟（兩岸）前景的估計聯繫在一起」。
孫亞夫說，兩岸之間確實有紅線、底線，「民進黨主張台獨，但沒有改憲法，沒有走進台灣法理獨立，若走進去了，那就是屬於過紅線了」。（編輯：呂佳蓉）1120817