高市毒防局前進旗山、內門、甲仙、那瑪夏 成立里辦毒防關懷站
高雄市政府毒品防制局持續推動首創「里辦毒品防制關懷站」，前進旗山、內門、甲仙、那瑪夏四區，今(17)日於旗山的鼓山國小舉辦4區49里辦公處毒品防制關懷站成立啟動儀式，由區長及旗山區里長邱清郎主席、內門區里長龔飛盛主席、甲仙區里長主席游新儀、那瑪夏區劉陳玉梅里長主席率領的49位里長、鄰長、志工隊、巡守隊等逾600位里民熱情相挺，議員林義迪、林富寶、邱議瑩立委代表、朱信強議員代表、警察局旗山分局長、六龜分局長、鼓山國小陳校長、圓富國中達芙妮.伊斯坦大校長、戶所主任均到場支持響應，大家戴上毒防局特製反毒雄讚安全帽， 齊力宣誓反毒。
記者蔡佳宏／高雄報導
毒防局局長林瑩蓉致詞表示，看到大家冒雨前來堅定熱情相挺支持毒品防制工作，真的很感動！真的很感謝！本週達成了高雄東九區的里辦毒防關懷站成立，意義重大，包括週一已成立的美濃、六龜、杉林、桃源、茂林五區，加上今天成立的旗山、內門、甲仙、那瑪夏四區，全市里辦毒防關懷站將達到591站，希望將毒品防制關懷列車遍佈各社區里辦，非常感謝四區的里長主席率領49位里長及所有支持反毒的里民，同時感謝區長及區公所的全力協助，與毒防局齊力達成「好里相挺、有里好讚」的深化社區毒品防制工作。
毒防局團隊深入社區，從前端預防、宣導到後端關懷、諮詢、轉介輔導，透過里辦毒防關懷站將服務窗口拉到社區第一線，結合里長、 鄰長、志工隊、巡守隊，能充分了解地方里民需求與問題，提供社區里民毒品防制一站式服務，互相銜接讓反毒零距離，發揮社區互助精神，提升毒品防制成效。