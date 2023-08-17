全國社區大學發展會議在新北 分享在地經驗、體驗文史走讀
112年度全國社區大學發展會議今(17)、明(18)兩日在板橋希爾頓飯店舉辦，聚焦研討「地方知識學」、「國家語言文化傳承發展」等社區大學精進推展議題。教育部長潘文忠、新北市副市長劉和然到場歡迎來自全國各縣市政府代表、社區大學以及關心社大事務的專家學者與實務工作者，分享各縣市推廣經驗，也透過參訪活動體驗地方人文風情。
記者吳嘉億／新北報導
潘文忠表示，社區大學成立25週年，88所全國社區大學蓬勃發展、遍地開花，40萬人次參加課程，開設超過2萬門課程、社團或活動，顯示社區大學發展能量充沛，已成為台灣穩定發展的終身學習機構之一，進而提昇人民參加公共事務能力。
劉和然表示，新北市自88年迄今已設置12所社區大學，各社大皆深耕在地、發展出多元繽紛的辦學特色，8度獲得教育部社大及樂齡訪評績優，期待透過研討會，展現新北市推動社大之成果，也汲取各縣市經驗，發展更優質的終身教育。
新莊社區大學主任曾美慧說明，2天會議中除議題研討外，也會由由社大公共性社團安排，透過情境探索搭配文獻資料，帶大家走入街景循跡歷史；其中由新莊故事遊藝隊帶領參與者走讀看新莊老街300年來的生活故事，另外還有濕地服務隊帶領參與者走讀中港大排及塭仔底溼地，介紹其發展與改變，感受公民參與的力量。