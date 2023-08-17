躍上國際美食餐桌！高市海洋局與高餐藍帶中心簽署備忘錄
高雄市政府海洋局於今(17)日，在小港區高雄餐旅大學藍帶廚藝卓越中心咖啡廳，與高餐藍帶廚藝卓越中心簽署合作備忘錄，將高雄海上捕撈及養殖魚種納入高餐藍帶課程教(食)材，讓高雄海味最在地的食用魚，能夠蛻變成為國際性高級料理，並能廣泛讓國內外民眾認識，未來也會不定期使用水產品開發新菜色，讓世界知道高雄水產美味。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府海洋局與高餐藍帶廚藝卓越中心簽署合作備忘錄，是由高雄市政府海洋局副局長黃登福與高餐藍帶廚藝卓越中心總經理游明鳳共同主持，並在高雄餐旅大學副校長李一民、主任秘書沈進成、研發長蕭登元，以及海洋局科長梁雅薇、高雄區漁會總幹事黃昭欽、小港區漁會總幹事楊景富、秘書陳煌利、林園區漁會秘書劉瑞卿、彌陀區漁會總幹事林子清、永安區漁會總幹李秋錦、梓官區漁會及興達港區漁會代表等產學界見證下，代表雙方簽署合作備忘錄。
高雄市政府海洋局副局長黃登福表示，高雄市政府為讓最在地的家庭食用魚，能夠蛻變成為高級料理，並讓國內外民眾認識，海洋局乃與高餐藍帶學院合作，將高雄海味優質水產品納入藍帶學院上課教材，藉由高級料理方式，來提升高雄海味水產品知名度。
高餐藍帶廚藝卓越中心總經理游明鳳指出，藍帶擁有超過125年的專業廚藝教學經驗，教學主廚們均擔任過米其林星級餐廳或知名五星飯店主廚，高餐藍帶廚藝卓越中心就坐落在高雄餐旅大學校園內。
游明鳳說，高雄是個氣候宜人、物產豐富的海洋城市，有許多新鮮的在地漁產，此次感謝高雄市政府海洋局邀請高餐藍帶廚藝卓越中心攜手合作，希望以最優質的高雄在地食材，結合專業廚藝課程，一起將高雄物產帶向國際。
海洋局局長張漢雄說，高雄市漁產業發達，包含遠洋、沿近海，以及養殖漁業，其年產值、產量為全台第一，且魚產豐富多元，多年來，海洋局致力於輔導及補助在地漁會、養殖漁業青年及漁產加工廠等，進行產品開發與參展等，以提高水產品附加價值。
此次結合高餐藍帶廚藝卓越中心，以產地到餐桌構思進行發想，藉由交流學習、精益求精，讓在地食材與專業廚藝，完美呈現出高雄漁產佳餚。