今起喝3天！7-11咖啡、現萃茶「第2杯10元」　可不可手搖飲買1送1

慶祝七夕！7-11「6款咖啡買1送1」有美式、拿鐵　可寄杯奶茶28元

▲7-11七夕情人咖啡優惠出爐！agnès b.經典冰可可飲品還有特殊愛心紙杯（左）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11七夕情人咖啡優惠出爐！agnès b.經典冰可可飲品還有特殊愛心紙杯（左）。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

七夕情人節將於下週登場！7-11推情人節限定優惠，8月23日至29日限定，agnès b.經典冰可可飲品特價70元；19日至22日有美式、卡布奇諾買2送2；APP自23日起一路到9月19日止，天天抽咖啡買1送1優惠券，6款咖啡、現萃茶都有買1送1，共計有24種品項隨機中獎；還有520元咖啡組合，包括20杯美式、13杯黑糖珍珠撞奶、13杯大杯精品拿鐵、16杯純奶茶等，加上自帶杯五元折扣，奶茶最低28元開喝。同時，明（18）日至22日，萊爾富「特大杯冰檸檬風味美式」買1送1。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜8月19日至8月22日
◾濃萃美式（50元／杯）、大杯熱卡布奇諾（55元／杯）同品項任選買2送2
◾濃萃拿鐵（60元／杯）任選買2送1

📍APP｜8月23日至8月29日
開啟OPEN POINT遊樂場、7-11 LINE官方帳號，點選進入活動頁開始測驗，線上簡單小測驗，看出你在戀愛中扮演的角色及您代表哪一種CITY飲品，測驗完最高優惠可享CITY指定飲品買1送1優惠條碼，兩平台每日可各玩一次。若抽不到喜歡的優惠，APP遊樂園可扣1點OPEN POINT點數繼續抽，每日無次數上限。

◾有機會抽中咖啡買1送1品項包括，大杯美式（45元／杯）、大杯拿鐵（55元／杯）、太妃焦糖風味瑪奇朵（熱55元、 冰65元／杯）、焙烤榛果拿鐵（熱55元、 冰65元／杯）、精品中杯美式（80元／杯）、精品中杯拿鐵（90元／杯）。

◾有機會抽中現煮飲品買1送1品項包括， 香鑽水果茶（70元／杯）、冰淇淋紅茶（65元／杯）、大杯黑糖珍珠撞奶（60元／杯）、咖啡珍珠歐蕾（75元／杯）、黑糖珍珠燕麥奶（75元／杯）、珍珠奶茶（60元／杯）、冰檸檬冬瓜珍珠（70元／杯）。

▲新品「青梅冰茶」，將四季春青茶與台灣青梅調合，香氣滿溢、尾韻清爽酸甜不膩口。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新品「青梅冰茶」，將四季春青茶與台灣青梅調合，香氣滿溢、尾韻清爽酸甜不膩口。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍APP｜8月23日至8月28日
◾To b. by agnès b.經典冰可可飲品，原價99元／杯，特價70元，每日限量1000組
◾青梅冰茶買2送2，原價60元／杯，每日限量5,000組
◾大杯拿鐵／卡布奇諾任14杯520元，限量10萬組。
◾大杯美式20杯520元，限量10萬組。
◾黑糖珍珠撞奶13杯520元，限量5萬組。
◾大杯精品拿鐵7杯520元，限量5萬組。
◾現萃茶純奶茶/純奶青16杯520元，限量5萬組。

🟡萊爾富

📍門市｜8月18日至8月22日
◾ 特大杯冰檸檬風味美式，原價75／杯，買1送1

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