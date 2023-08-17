瓊斯盃／馬建豪縫8針帶傷打 坦言輸球氣氛不好：大家要把話說開
威廉瓊斯盃中華白前鋒馬建豪先前對陣阿聯酋被打傷，嘴唇因穿透性傷口縫了8針，今（17）日對戰卡達全場帶著口罩打，即便受傷仍堅持上場，希望幫助球隊取勝，總教練許皓程笑說，昨天他一直敲房門，所以才讓他上場。
記者路皓惟/台北報導
此戰馬建豪帶傷上陣打了14分鐘，上半場有一次阻攻表現，下半場則投進一顆三分球，整場攻下3分，另有2阻攻、2助攻。談到今天比賽的表現，他表示：「其實我覺得自己狀況不錯，只是整體命中率不理想，團隊防守也都差一點點，雖然都有守到，但站位、籃板球的爭搶都沒有把最後一步做好。」
馬建豪在15日與阿聯酋之戰濺血，針對傷勢狀況，他表示，到醫院檢查後嘴唇是穿透性傷口，全部縫了8針。至於為何堅持帶傷上陣？他說：「因為我是很討厭輸球的球員，一直輸球我心情會不好，團隊氣氛也不好，如果我能打可能對球隊有正向幫助，所以傷勢若沒那麼嚴重，我都會想上場。」
中華白接連敗給阿聯、美國和卡達，苦吞3連敗，馬建豪坦言：「球隊大家都不好瘦，氣氛不像之前連勝時這麼好。」
馬建豪認為，球隊需要開隊內會議討論，彼此把話說開，「有些事情場上才說太慢，有些人覺得上場時間不多，或是出手次數不多，這都是年輕球員會發生的事情，我們不能把事情歸咎於球員或教練，大家把話講開來，相信明天狀況會好很多。」