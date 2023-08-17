彰化139縣道成「山道猴子」真實版！2個月奪走3命 取締千件違規
彰化139縣道是知名「跑山」發生死傷事故，宛如上演「山道猴子的一生」；適逢暑假期間，事故發生增多，警方組成聯合小組加強執法，暑假起至昨（16）日取締超速998件、改裝車53件、車輛噪音28件。
記者孫唯容／綜合報導
YouTube頻道Eric Duan推出「山道猴子的一生」動畫，內容描述熱衷跑山的機車騎士，最終在山道競速而發生事故死亡，觀看次數超過400萬次。彰化縣道139線是汽機車族知名「跑山」路線，交通事故頻傳，近2個月也有3起死亡車禍，警方近期加強巡查。
彰化縣警察局交通警察隊表示，結合縣警局保安隊、彰化警分局等單位組成聯合小組，在縣道139線連續彎道7.3公里處往彰化及螢光橋10.2公里處往芬園方向設置攔檢點，針對超速、無照駕駛、改裝車加強取締，並結合環保局、彰化監理站聯合稽查，統計今年暑假至昨天取締超速998件、改裝車53件、車輛噪音28件。
警方表示，易肇事地點除設固定測速桿，也將不定時、不定點加強移動式測速照相取締，呼籲騎士、駕駛人不當行為易導致事故，也危害其他用路人安全，縣道139線是景觀道路更應放慢車速欣賞風景。