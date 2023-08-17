億元富豪怎麼理財？這3家銀行最受青睞　過半資產竟放在這裡

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銀行局表示，存款配置與6月差不多，保險略減1個百分點到13%，其他都沒什麼變化，主要因市場各商品相對報酬率高，加上美國去年3月啟動升息至今，利率已增5.25個百分點，存款報酬提高很多，高資產族群求安全，因此存款、保險比率會增加。
其實，若與去年同期相較，去年開辦高階資產財管業務的銀行只有7家，客戶數2966人，管理資產規模3831億元，今年客戶數增加了2901人，管理的資產規模也成長3737億元，年成長98%。
金管會銀行局分析，成長原因除開辦家數增加，各銀行也持續推動這項業務，讓客戶數有成長，包括用更多專業人才、加強商品設計能力強化資訊系統及內部規範等，這些因素都有助這項業務量的成長，目前也還有2家銀行提出高階資產業務的申請，銀行局正在審核當中。
至於有錢人最愛的銀行，根據金管會統計，高階資產業務客戶數及管理資產規模前3名，分別是中信銀行、合庫銀行及兆豐銀行，銀行局析，可能是潛在客戶數較多，業務開發推動也比較積極所致，其中中信銀行客戶數有1513人，管理的資產規模1538億元；合庫銀行是排名第二，客戶數1025人，管理資產規模1442億元；兆豐銀行客戶1003人、管理資產規模1408億元排第三。