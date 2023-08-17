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簡嫚書流浪親戚家9年「訓練看眼色」　揭單親童年：我被踢皮球

▲簡嫚書父母離異，開啟長達9年流浪不同親戚家的生活。（圖／基督教救助協會提供）
▲簡嫚書父母離異，開啟長達9年流浪不同親戚家的生活。（圖／基督教救助協會提供）

記者羅凌筠/台北報導

簡嫚書擔任1919陪讀計畫的公益大使，今（17）日出席「午安．彩虹－1919陪讀計畫」記者會，從小父母離異的簡嫚書，有長達9年不停轉學、寄宿親戚的家，長大後回首才發覺：「對哎，我是被踢皮球。」她感慨換成現在的話，她就是需要去陪讀班的小孩，所以特別能感受到陪讀班的重要。

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▲簡嫚書擔任陪讀公益大使。（圖／基督教救助協會提供）
▲簡嫚書因「轉學生」身分被貼標籤。（圖／基督教救助協會提供）
簡嫚書父母在她小學2年級時離婚，開啟了她與弟弟輪流寄居於不同親戚家的童年，「很長一段時間是到處搬家，在姑姑家、外公家，住過很多地方，在小學、國中這段期間，可能1個地方住2年，所以我念過超多學校，小學換了5、6所，有的讀1學期、有的2學年，跟同學滿不熟的，離開學校就失聯了。」

▲簡嫚書擔任陪讀公益大使。（圖／基督教救助協會提供）
▲簡嫚書擔任陪讀公益大使。（圖／基督教救助協會提供）
簡嫚書坦承，住在親戚家，可以訓練看眼色的技能，而轉學生的身分，也讓她感受到被貼標籤，「因為我是從台北轉到中南部，我的身分一直是轉學生，從台北轉到台中，同學會說我是台北的轉學生，從台中轉到雲林，就會說我是台中的轉學生，小時候有受到的傷害就是，同學會說『都市來的就是不一樣』，那一種感覺會不太舒服。」

因為簡嫚書父母忙於工作，照顧的責任落到親戚頭上，會不會覺得沒有歸屬感？她說：「我覺得小孩沒想這麼多，小時候對於到處搬家，不會有被大人丟包的感覺，後來長大再回顧那段歲月，對哎，我是被踢皮球，可能是寄人籬下，顛沛流離，長大後才會有這種負面的標籤，在那過程中，小孩就是玩、學習，沒有那麼複雜的想法。」

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