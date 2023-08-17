裝忙文化印度排行第一！調查：員工表面工作與領導者衡量標準有關
你聽過「表演性工作」嗎？一般來說亞洲國家的員工在全球職場上多半帶給人忙碌且專注於事業的印象，不過近期全球一項調查顯示，像這樣「看起來很忙」實際工作成果並不好的亞洲國家員工不少，其中印度、日本、新加坡等三個國家的員工「表演性工作」所花的時間佔比排名前三。
國際中心楊智傑／綜合報導
《CNBC》報導指出，根據全球企業通訊平台「Slack」和研究公司「Qualtrics」針對全球9個國家、1萬8千多名員工進行的調查結果顯示，包含高階主管在內的辦公室職員花在「表演性工作」（performance work）的時間上佔比排行前三分別是：印度（43%）、日本（37%）及新加坡（36%），這些員工花在表面工作的時間超過全球平均水平（32%），名列第4的是法國員工（31%），英國員工為30%、澳洲與德國則以29%並列，韓國與美國員工的「裝忙時間」則是以28%並列最後。
與此同時，用於「實際工作」時間的百分比排行中，韓國員工排行第一（72%），接著澳洲、美國與德國員工則並列第二，皆佔71%，再來是英國、法國分別為70%、69%，之後才是新加坡與日本員工，實際工作的時間佔比為63%，而印度排名最後僅57％。
Slack 亞太區技術專員萊尼（Derek Laney）指出，員工熱衷假裝忙碌與主管衡量生產力的方式有關，因為大部分的決策者把把「工作可見度」例如上網時間、發送的電子郵件數量等活動指標，當作衡量生產的首要方式，因此員工可能為了試圖在主管面前表現良好，浪費了無謂的精力。
報導提到，員工可能會因此試圖延長工作時間、設法維持「立即回覆」電子郵件的狀態，或出現在每一場會議裡。有超過六成受訪者表示，就算實際上並未在工作，他們也會盡量保持「上線狀態」，另外有44%的新加坡受訪者也稱，員工自己的生產力受到太多會議與電子郵件的影響浪費。
報告指出，多數員工希望被衡量關鍵績效指標的方式不是只有「活動指標」或「工作可見度」，而是能以與經理的對話、特定類型的工作上花費的時間等不同方式衡量。