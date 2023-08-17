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福原愛不理法院強制執行！2友人曝背後主因　揭江宏傑婚後真面目

▲近日福原愛（右）友人出面爆料，福原愛不願履行法院命令，是因為對江宏傑充滿不信任感。（圖／翻攝自江宏傑微博）
▲近日福原愛（右）友人出面爆料，福原愛不願履行法院命令，是因為對江宏傑充滿不信任感。（圖／翻攝自江宏傑微博）

記者賴禹妡/綜合報導

男星江宏傑上月27日在東京召開國際記者會，指控前妻福原愛不遵守離婚協議，涉及違法行為，而福原愛只透過律師發聲明反擊，即使8月2日已被法院下強制執行，至今仍維持神隱中。近日，福原愛友人出面爆料，福原愛不願履行法院命令，是因為對江宏傑充滿不信任感，且福原愛在該段婚姻中曾痛苦不已，甚至一度起了輕生念頭。 

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根據日媒《女性SEVEN》報導，近日有福原愛的友人出面爆料，福原愛在婚姻中飽受江宏傑的言語暴力折磨，江宏傑在婚前都很溫柔，卻在福原愛搬來台灣後不到一星期性格大變，福原愛遭到江宏傑的責罵、強烈束縛，在辛苦育兒時也沒有得到另一半的幫助，為此福原愛每晚都忍受著壓力獨自哭泣。 

▲福原愛友人聲稱，福原愛在婚姻中甚至一度痛苦到想輕生，身旁親友多次勸她離婚，但她仍以「再努力一次」的心態回到江宏傑身邊。（圖／福原愛微博）
▲福原愛友人聲稱，福原愛在婚姻中甚至一度痛苦到想輕生，身旁親友多次勸她離婚，但她仍以「再努力一次」的心態回到江宏傑身邊。（圖／福原愛微博）
報導中還提到，福原愛友人聲稱，福原愛在婚姻中甚至一度痛苦到想輕生，身旁親友多次勸她離婚，但她仍以「再努力一次」的心態回到江宏傑身邊，直到最後終於決定離婚，中間花了很長的時間思考。 

該友人指出，福原愛對江宏傑充滿不信任感，這也是為何在法院判決之後，福原愛仍堅持不放手的原因，且江宏傑自去年7月後，若向法院申請會面調停，事情有機會順利解決，但江宏傑非但沒申請，還在雙方律師協商過程中，突然在日本召開記者會。對於爆料內容，福原愛僅對媒體回應：「我什麼也不能回答。」江宏傑所屬「華研國際」則向《NOWnews今日新聞》表示：「要問律師，但目前我知道是，暫時沒有回應。」 

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