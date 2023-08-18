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今起喝到週末！全家特大拿鐵、霜淇淋買1送1　7-11美式第2杯10元

▲全家自18日起至20日，特大拿鐵、冰鮮橙氣泡青茶買1送1；同時，凡使用全盈+PAY支付還有霜淇淋買1送1優惠。（圖／全家提供）
▲全家自18日起至20日，特大拿鐵、冰鮮橙氣泡青茶買1送1；同時，凡使用全盈+PAY支付還有霜淇淋買1送1優惠。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（18）日起咖啡買1送1優惠又來了！全家自18日起至20日，特大拿鐵、冰鮮橙氣泡青茶買1送1；同時，凡使用全盈+PAY支付還有霜淇淋買1送1優惠。7-11則是今起至8月19日限定，冰磚精品美式（檸靜時光／橙香陽光）、珍珠椰果四季春青茶門市第2杯10元；萊爾富8月18日至8月22日一連5天，特大杯冰檸檬風味美式咖啡買1送1。

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全家本週康康五優惠即將開跑，自8月18日至8月20日前，現煮系列飲品有特大杯拿鐵（原價70元，冷熱不限）、冰鮮橙氣泡青茶（原價80元），都有買1送1限定優惠；隨買跨店取則有全家自有品牌不知春茶（原價30元）、怡漾鹼性離子水（原價29元）、杜老爺特級冰淇淋甜筒（原價45元）買1送1優惠。

同時，8月18日至8月20日前，凡使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，目前推出的霜淇淋十週年限定「綜合莓果口味霜淇淋」，結合蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃與黑醋栗五種莓果，酸甜適中的雪酪口感清爽不膩口，還沒嚐鮮的趕緊衝一波！

7-11門市也有週末輕鬆假活動，即起至9月16日前，門市每週四、五、六限定，有檸靜時光／橙香陽光冰磚精品美式（原價120元）、珍珠椰果四季春青茶（原價60元），兩品項有第2杯10元優惠，相當於最低35元開喝珍珠椰果四季春。

▲7-11冰磚精品美式（原價120元）、珍珠椰果四季春青茶（原價60元），同品項有第2杯10元優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11冰磚精品美式（原價120元）、珍珠椰果四季春青茶（原價60元），同品項有第2杯10元優惠。（圖／7-11提供）
萊爾富迎接七夕情人節，門市於8月18日至8月22日一連五天，推出限時七夕情人節風味咖啡飲品，特大杯冰檸檬風味美式咖啡（單杯售價75元）享買1送1，等於買指定飲品一杯，另一杯就由萊爾富免費招待，想透過咖啡傳情意的民眾，千萬別錯過！

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