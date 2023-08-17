全家35週年營收有望衝千億！持續搶攻「鮮食」　百億佈局供應鏈

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「過去三年疫情對實體便利商店影響甚鉅、且大幅改變消費慣性」，他表示，唯獨「即食型自有鮮食」業績屹立不搖，今年泛鮮食佔營收比例已突破三成大關，提前兩年達陣，「全家靠鮮食撐過2年疫情！」
葉榮廷表示，鮮食起飛原因包括以專賣店為標竿、以消費者需求為出發點、瞄準不同餐期搭餐缺口，同時因應民眾食安意識提升、重視商品成份單純，率先提出鮮食Clean Label安心少添加政策，以及友善食光惜食促購機制與AI精準訂購系統，將鮮食品質、訂購到銷售機制皆全盤進化規劃。
今年上半年，全家營業額470億，創下歷史新高，現在進入後疫情時代，將面臨高齡化、強競爭、大缺工等挑戰，未來全家將聚焦在3大策略，第一，以OMO（線上線下全通路行銷）全渠道策略對應高齡化下的居家商機，第二，以APP擴圈跨界深化會員黏著，第三，運營智能化與ESG、吸引人才。
葉榮廷指出，零售業進入競爭深水期，必須創造消費者「高頻到店消費」的動機，其中對於民眾便利餐食的剛性需求滿足，便利商店在零售業態裡擁有絕對性優勢，是差異化的吸客關鍵。
「全家」為強攻鮮食，已陸續投入至少百億元佈局基礎建設，包括攜長榮空廚合資成立「長家國際食品」、收購「晉欣食品」股權納入100%子公司、購地興建「福比麵包二廠」、「湖口第五鮮食廠」等，並陸續擴建啟用新台中物流中心與明日將正式稼動的新花蓮物流中心，同時加速導入店鋪冷凍冷藏設備與調理機台，透由強化鮮食產業鏈，為下一階段成長蓄積動能。