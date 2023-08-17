馬來西亞飛機「墜毀前沒求救」！殘骸焦屍散落一地　至少10人死亡

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由於該私人飛機墜毀後爆炸火光聲勢驚人，吸引大批群眾圍觀，有目擊者表示現場飛機殘骸、機頭、機輪起火燃燒甚至被炸飛至遠處，機師遺體也在熊熊大火燃燒焦黑一片，現場另一具正在燃燒的遺體被認為是遭飛機撞擊地面的機車騎士，當地媒體稱該名駕駛曾在全身起火燃燒後奮力起身掙扎，但最終火勢過於猛烈仍遭火舌吞噬，失去生命跡象。
馬來西亞警方及消防單位公告表示，出事飛機是註冊號為N28JV的Beechcraft Model 390輕型噴氣式商用飛機，目前10名罹難者身份包括正、副機師各1名、6名乘客以及2名道路使用者，馬來西亞《東方日報》引述雪州總警長拿督胡申受訪時稱，警方有航班乘客名單，但目前無法透露更多細節，他僅稱機上罹難者介乎40至50歲之間，但另一家當地媒體《中國網》則報導稱死者包括彭亨州（Pahang）議會「住房、環境和綠色技術委員會」主席佐哈里哈倫（Johari Harun）拿督。
大馬民航管理局（CAAM）透露，出事飛機在飛行途中完全沒有發出任何求救訊號，當時飛機首度於下午2時47分首次與首邦空中交通管制塔台聯繫，並於下午2時48分獲得著陸許可，但出事時也沒有要求緊急降落，塔台於下午2時51分觀察到墜毀地點冒出煙霧，於是緊急與吉隆坡航空救援協調中心（KLARCC）協調搜救任務。
當局強調，飛機是在著陸前2分鐘墜毀，出事前並沒有任何緊急呼救，因此目前還不清楚這起事故發生的原因，隸屬於交通部的航空事故調查局將對此展開調查。