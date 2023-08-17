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瓊斯盃／中華白3連敗許總點出原因　期待陳范柏彥往三號發展

▲中華白陳范柏彥。（圖／籃協提供）
▲中華白陳范柏彥。（圖／籃協提供）

記者路皓惟/台北報導

威廉瓊斯盃中華白開局取得2連勝後，先後不敵阿聯酋、美國和卡達吞下3連敗，總教練許皓程認為球隊其實有機會獲勝，但球隊遭遇傷病潮，在調度上比較辛苦，但仍給予球員肯定，並特別點名陳范柏彥的表現。

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中華白今（17）日59:71不敵卡達後，許皓程點出球隊的問題，「畢竟在國際賽當中，我們Undersize球員太多，但這不是輸球的主因，主要還是命中率不佳，不過我們空檔都有出來，鼓勵球員空檔出手不進，仍要保有投籃的信心。」

許總認為，球員不管在進攻或防守上都有達到教練的設定，尤其是失誤一場比一場少，這是值得鼓勵的地分，其餘缺失持續透過比賽來修正。

中華白連續兩戰排陳范柏彥先發，許皓程表示，一直都將他設定為先發球員，不管是身體素質、投射和切入速度，在年輕輩中很出色，「前陣子他在練習賽中，沒有清楚找到自己的定位，打三號也打四號位，我們希望他往三號發展。」

許皓程指出，陳范柏彥在集訓過程中調整不如預期順利，瓊斯盃就是希望他回到最舒服的位置，這兩場跟他做很多溝通，也不斷建立信心，很開心他在這兩場找回以往的笑容，希望能繼續保持下去。

此戰陳范柏彥砍進兩顆三分球，貢獻8分，並有4籃板，無論是先發還是替補，他都盡力做好自己的角色，「上場都是打球，先發就是要把氣勢打出來，這樣替補上去也比較好打。」首次參加瓊斯盃，陳范柏彥說很期待跟大家一起打球，認識不同的學長、學弟，持續精進自己。

今日對戰卡達白曜誠攻下全隊次高的11分，他說：「很感謝教練給我很大的信心，『呆哥』（許皓程）告訴我在場上就是教練，不會在意我在場上做的決定是否錯誤，總是給我很多支持，對我控球信心提升很多，不管先發替補上場就是全力以赴，幫助球隊拿下勝利。」

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