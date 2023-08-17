瓊斯盃／中華白3連敗許總點出原因　期待陳范柏彥往三號發展

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許總認為，球員不管在進攻或防守上都有達到教練的設定，尤其是失誤一場比一場少，這是值得鼓勵的地分，其餘缺失持續透過比賽來修正。
中華白連續兩戰排陳范柏彥先發，許皓程表示，一直都將他設定為先發球員，不管是身體素質、投射和切入速度，在年輕輩中很出色，「前陣子他在練習賽中，沒有清楚找到自己的定位，打三號也打四號位，我們希望他往三號發展。」
許皓程指出，陳范柏彥在集訓過程中調整不如預期順利，瓊斯盃就是希望他回到最舒服的位置，這兩場跟他做很多溝通，也不斷建立信心，很開心他在這兩場找回以往的笑容，希望能繼續保持下去。
此戰陳范柏彥砍進兩顆三分球，貢獻8分，並有4籃板，無論是先發還是替補，他都盡力做好自己的角色，「上場都是打球，先發就是要把氣勢打出來，這樣替補上去也比較好打。」首次參加瓊斯盃，陳范柏彥說很期待跟大家一起打球，認識不同的學長、學弟，持續精進自己。
今日對戰卡達白曜誠攻下全隊次高的11分，他說：「很感謝教練給我很大的信心，『呆哥』（許皓程）告訴我在場上就是教練，不會在意我在場上做的決定是否錯誤，總是給我很多支持，對我控球信心提升很多，不管先發替補上場就是全力以赴，幫助球隊拿下勝利。」