群創內部信件曝光！許姓處長請辭了 向「關係人」深表歉意
面板大廠「群創光電」一名已婚的許姓處長，15日突在臉書上自爆與3名人妻客戶大搞婚外橋，甚至還公開女方個資，並將偷情過程描述得相當詳細，事件引發喧然大波，更讓群創今（17）日早盤暫停交易；有媒體報導，群創的內部信件流出，該名許處長目前已辭職，且在網路上對其個人家庭及父母背景，出現不實的影射與連結，造成相關企業與關係人不必要的傷害，也請公司代為表達歉意。
記者孫唯容／綜合報導
根據《三立新聞》報導，群創內部信件指出，該名許姓處長已在今天主動向公司請辭，許姓處長表示，由於私人事務，對公司造成不當影響深感抱歉，後續也將處理私人事務，同時也會配合公司法務單位進行後續調查，因此向公司主動表達去職並已獲同意。
報導中指出，許姓處長表示，在網路上對其個人家庭及父母背景，出現不實的影射與連結，造成相關企業與關係人不必要的傷害，也請公司代為表達歉意。公司也再次呼籲同仁發揮同理心，共同保護事件關係人與其家庭成員，勿聽信傳播不實。
群創表示，借鏡此事件，勇於認錯，誠心悔改，積極扛起責任，可為自己開啟新的機會，且公司重視「誠信、正直」價值觀對客戶、供應商營業秘密及員工個資等相關機密資訊的保護不遺餘力，並獲客戶、股東、員工、供應商及社會的信任及尊重，再次請同仁務必嚴守員工行為準則、員工工作規範及人事規章等規定，一旦違反公司將依法處理。身為標竿企業，我們更珍視員工的誠信廉潔，相信每位同仁在一切商業合作與人際關係中，都將恪守最高的道德與倫理標準。
群創最後強調，他們身為標竿企業，珍視員工的誠信廉潔，相信每位員工在商業合作與人際關係中，都將恪守最高的道德與倫理標準，事件不會對公司營運造成影響。