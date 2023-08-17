邀柯文哲、侯友宜坐下來談合作　郭台銘喊：一起打敗大野狼賴清德

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郭台銘致詞表示，今天非常多鄉親來給他加油打氣，他非常的感動，大家心中只有一個願望，就是台灣的明天更好，中華民國未來更好。他強調，民進黨執政八年，兩岸兵兇戰危，經濟急速衰退，最近台灣萬物齊漲，實質薪資卻倒退，連雞蛋、豬肉都開始缺貨。
郭台銘指出，他想要問大家，要戰爭還是和平？要有錢還是散財？要會吃錢的政府，還是清廉的政府？要團結所有力量，做出正確的選擇，下架傲慢、獨裁的民進黨政府。
郭台銘說，民意調查顯示，台灣65%人民希望下架民進黨，換人來做做看，意思是每三人有兩人希望民進黨下台，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，這就是台灣的主流民意，也是台灣人民的願望。
「很多人好奇問我，什麼是主流民意大聯盟？其實很簡單就兩個字團結」郭台銘說，就像雲林同鄉會到台北打拼，最重要的精神就是團結，互相幫助、互相扶持及共同打拼，主流民意大聯盟要團結所有有志道合力量，為中華民國打拼、為經濟繁榮打拼、為政治清廉打拼、為兩岸和平打拼。
話鋒一轉，郭台銘比喻說，大家都聽過大野狼與三隻小豬的故事，三隻小豬本來是兄弟，但豬大哥不團結，才會被大野狼個個擊破，最後是靠豬小弟團結大家才打敗大野狼的故事，「而民進黨賴清德就是全面掌握國家機器、帶來戰爭，破壞民主法治的大野狼。」
郭台銘指出，要團結組成主流民意大聯盟，打敗賴清德這隻大野狼；他的選舉不如國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，但他深深知道團結合作的重要，知道台灣人民的期待與希望，知道兩岸和平、經濟繁榮、政治清廉，這才是台灣真正主流民意。
郭台銘直言，大家常說雞蛋不要放在同個籃子內，目的是為分散風險，但是選票如果要集中在一個籃子中，才有足夠選票下架民進黨，若大家都自私自利，想著個人前途與政黨發展，分散選票就是對不起主流民意與台灣人民。
郭台銘說，他推出主流民意大聯盟，也要邀請柯文哲、侯友宜來參加，「我們三人可以坐下來一起喝咖啡，在主流民意大框架下好好談談彼此合作，一起打敗賴清德這隻大野狼。」
最後，郭台銘表示，他站出來要團結大家，結合所有在野力量組成主流民意大聯盟，拜託大家當他最有力後盾，讓民進黨徹底輸一遍。