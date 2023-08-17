北一女綠制服悠遊卡8/19最後加售！銷售數字藏告白諧音梗

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悠遊卡稍早重磅宣布，將於19日加開最後一批預購，直至總共銷售量2萬0810張為止，取其諧音「愛你北一女」。
此外，為了讓已經預購的校友、學生、家長們都能在12月12日校慶拿到這張饒富意義的綠制服悠遊卡，悠遊卡協調製卡廠趕工製作，讓已經預購者提早到12月12日取貨。
此次發行「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」除了紀念北一女中120週年校慶的特殊意義外，悠遊卡更捐贈銷售所得的10%，提供北一女中學生社團提案公益環保活動的「圓夢基金」，校友購買此張悠遊卡除了珍藏回憶，還可以支持學妹們投入公益及環保的倡議行動。
悠遊卡提醒，最後一波預購於8月19日上午11點起至8月23日23:59止，在全台7-ELEVEN iBon便利生活站及博客來同步預購，售完為止，不再追加，此批預購的統一超商取貨時間為2024年2月3日起，依預購單上取貨日期為準；博客來為2024年1月27日陸續出貨。
8月14日至8月16日期間已完成預購民眾將可提前於12月取得，統一超商預購、原取貨時間為2023年12月12日至2024年2月2日者，提前於12月12日取貨，提醒民眾回原購買門市取貨，不會另發簡訊通知；於博客來預購者，將調整為2023年12月9日陸續出貨。