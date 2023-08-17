影／馬來西亞飛機墜毀畫面曝！當局稱無人生還 一旁駕駛險遭波及
馬來西亞今（17）一架Beechcraft Model 390小型商用飛機因不明原因墜毀路邊，該國交通部長陸振福稍早證實，機組人員包含兩名機師無人生還，而失事飛機墜毀前並未傳達求救訊號，當局正積極尋找黑盒子，以求查明事件詳細情況。由於飛機墜毀地點就在大馬路旁，路過的汽機車也受到波及，有駕駛僥倖躲過一劫，行車記錄器更拍下飛機失事的駭人畫面。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據大馬交通部長最新消息，這起意外發生在雪蘭莪州牙直利大道的飛機墜毀意外，機上乘客無人生還。目前該路段已被封鎖進行救援與調查工作，由於飛機墜毀力道猛烈，機上零件與殘骸也隨之炸飛，此外受到波及的還有在一旁駕駛的機車騎士，根據現場媒體報導，機車已經成為殘骸，駕駛雖在全身起火燃燒後奮力起身掙扎，但最終因火勢過於猛烈仍遭火舌吞噬，失去生命跡象。
大馬民航管理局（CAAM）透露，出事飛機在飛行途中完全沒有發出任何求救訊號，直到塔台於下午2時51分觀察到墜毀地點冒出煙霧，才緊急與吉隆坡航空救援協調中心（KLARCC）協調搜救任務。
交通部長陸振福稍早召開記者會時證實，其中一名死者是隸屬彭亨州（Pahang）議會的「住房、環境和綠色技術委員會」主席佐哈里哈倫（Johari Harun），同時也在記者會上進行一分鐘默哀。陸振福表示，由於目前還不清楚這起事故發生的原因，當局仍在積極尋找黑盒子，敦促外界不要進行過度揣測。