馬來西亞飛機墜毀釀10死！網路謠言四起 家屬促停止以訛傳訛
馬來西亞今（17）日發生一起空難意外，一架Beechcraft Model 390小型飛機墜毀於雪蘭莪州（Selangor）的牙直利大道（Guthrie），飛機墜地後砸中路過的汽機車，造成至少10人死亡，包括飛機上的6名乘客與2名機組人員，乘客中還包括當地政治人物。目前飛機失事原因還在調查，不過網路上已有相關流言傳出，引發討論。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《今日大馬報》報導，交通部長陸兆福（Anthony Loke）表示，目前還在搜尋失事飛機的黑盒子，飛機墜毀前並未向外求救，事故原因仍在調查。目前多家當地媒體均指出，罹難的機上乘客包括彭亨州（Pahang）議會「住房、環境和綠色技術委員會」主席佐哈里哈倫（Johari Harun）拿督，陸兆福也在稍早記者會上證實此事，並進行一分鐘默哀，陸兆福並敦促外界不要進行過度揣測。
而雪蘭莪州務大臣阿米魯丁沙利（Amirudin bin Shari）也呼籲，出於對死者的尊重，不要在網路上隨意散佈事故現場的相關照片，也不要進行任何猜測。
根據《星報》報導，社群網路傳聞，馬來西亞已故科技部長賈吉斯（Jamaluddin Jarjis）的兒子也在墜毀的飛機上，但家屬已經出面否認。賈吉斯於2015年4月4日，在另一起墜機的空難中去世，網路傳言讓賈吉斯家族似乎遭受了某種神秘的空難詛咒，家屬呼籲大眾不要再散佈相關的謠言與以訛傳訛。
《星報》也指出，雪蘭莪州艾米納（Elmina）鎮已是第二次發生嚴重空難，1977年日本航空也曾有一架飛機在艾米納墜毀，造成34人死亡。當時事故是由於大雷雨阻礙視線，塔台提醒飛機有雷暴發生，結果通話不久後飛機就撞山失事。