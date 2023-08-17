瓊斯盃／阿提諾狂轟24分、劉錚進帳18分 中華藍103:85阿聯5連勝
威廉瓊斯盃處於4連勝的中華藍今（17）日對戰阿聯，首節在李啟瑋3記三分球帶領之下打出氣勢，半場便取得雙位數領先，下半場中華隊繼續猛攻，全場6人得分上雙，阿提諾攻下全隊最高的24分，終場中華藍以103:85擊敗阿聯，豪取5連勝。
記者路皓惟/台北報導
中華藍李啟瑋開賽後就展現火燙手感，連續2記三分命中，率隊打出一波13:3攻勢，隨後林庭謙秀了一手拉桿上籃，取得雙位數領先，該節李啟瑋飆進3顆三分，不過阿聯在喊出暫停後持續追分，不過林秉聖投進壓哨三分，首節打完中華藍以29:26領先。
第二節雙方你來我往，中華隊新生代後衛林庭謙負責穿針引線，頻頻送出妙傳，劉錚、曾祥鈞輪流飆三分，一度取得雙位數領先，半場阿提諾攻下18分、林庭謙進帳10分，劉錚拿下7分，半場中華藍繼續以58:47領先對手。
第三節中華藍劉錚、林秉聖、阿提諾、曾祥鈞、林庭謙輪流得分，該節團隊兩分球命中率達7成14，持續以78:66保持雙位數領先。末節中華藍持續進攻，阿提諾秀了一手雙手暴扣，劉錚也徹底打開了，領先分差繼續擴大，
此戰中華藍一共6人得分上雙，阿提諾砍下全隊最高的24分；劉錚12投7中，砍進2顆三分球，攻下18分；林庭謙17分、送出8次助攻；李啟瑋三分球7投4，攻下12分；曾祥鈞進帳11分；林秉聖則拿下10分。