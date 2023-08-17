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26歲男醫輕生！生前曾「加班207小時」　日本政府判過勞導致抑鬱

▲日本一名26歲的年輕醫生高島晨伍去年在家中輕生離世，如今日本勞工部門裁定高島輕生是因為長時間工作過勞罹患抑鬱症所造成的職業傷害。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
▲日本一名26歲的年輕醫生高島晨伍去年在家中輕生離世，如今日本勞工部門裁定高島輕生是因為長時間工作過勞罹患抑鬱症所造成的職業傷害。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本神戶市一名年輕的男性醫師高島晨伍，去年5月在家中衣櫃輕生離世，當時家屬表示死者生前稱其「工作時間過長令自己吃不消」，雖然其任職的醫療中心強力否認，但日本勞工部門今（17日）仍在調查過後將該事件裁定為工傷事故，認定高島輕生乃因長時間工作罹患抑鬱症所造成的職業傷害。

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《讀賣新聞》報導指出，當時26歲的專科醫生高島晨伍，在神戶的「甲南醫療中心」任職。據高島晨伍的母親所述，兒子生前曾向其透露「被強迫工作」的感受，甚至在母親探望、高島自殺前兩天，還哭著表示「這週醫學會議要交的報告做不了」感到惶恐不安，儘管母親當時建議兒子申請休假調養身心，但高島當時僅稱「休假了就不能返回職場」。

報導指出，高島自2022年2月起開始時常加班到深夜，以應對醫院的緊急情況，高島家人稱他會每天早上5點半起床、搭計程車上班，然後晚上11點才回家，週末也會為了完成工作而到醫院上班。高島母親表示，兒子死前曾向他她發出一段奇怪的訊息，當她打電話回去時已找不到兒子，最後在家中的衣櫃內發現兒子已經自殺身亡。

對於高島的死亡，甲南醫療中心否認工作時間過長，並稱醫生在中心內的時間還包括「自修」的時間，並不是全部時間都在工作，因此考勤卡上的時間並非全都是工作時間，因此並不清楚高島的確切工作時間。該中心也強調院內要求醫生分別呈報自己「工作時間」及「自修時間」，而高島從來就沒有為自己申報過需要加班工作。

日媒報導指出，根據醫院成立的第三方委員會調查，高島晨伍在去年前3個月內，每月加班時間為142至197小時之間，但日本西宮勞動標準監察辦公室表示，高島晨伍在自殺前的1個月加班207小時，3個月的平均加班時數也多達185小時，外判律師調查也發現長時間的工作下來導致高島出現精神障礙罹患抑鬱症，為此日本當局判定此事件為工傷事故。

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