26歲男醫輕生！生前曾「加班207小時」　日本政府判過勞導致抑鬱

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報導指出，高島自2022年2月起開始時常加班到深夜，以應對醫院的緊急情況，高島家人稱他會每天早上5點半起床、搭計程車上班，然後晚上11點才回家，週末也會為了完成工作而到醫院上班。高島母親表示，兒子死前曾向他她發出一段奇怪的訊息，當她打電話回去時已找不到兒子，最後在家中的衣櫃內發現兒子已經自殺身亡。
對於高島的死亡，甲南醫療中心否認工作時間過長，並稱醫生在中心內的時間還包括「自修」的時間，並不是全部時間都在工作，因此考勤卡上的時間並非全都是工作時間，因此並不清楚高島的確切工作時間。該中心也強調院內要求醫生分別呈報自己「工作時間」及「自修時間」，而高島從來就沒有為自己申報過需要加班工作。
日媒報導指出，根據醫院成立的第三方委員會調查，高島晨伍在去年前3個月內，每月加班時間為142至197小時之間，但日本西宮勞動標準監察辦公室表示，高島晨伍在自殺前的1個月加班207小時，3個月的平均加班時數也多達185小時，外判律師調查也發現長時間的工作下來導致高島出現精神障礙罹患抑鬱症，為此日本當局判定此事件為工傷事故。
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