推改善交通短、中、長期精進作為！蔡英文：這必須是一場全民運動

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蔡英文指出，在台灣，不同的道路使用者、不同的交通工具使用者，可能會有截然不同的經驗與感受。不過，追求更安全的交通環境，是我們的共同目標，這需要大家互相尊重、落實改變，共同創造出更理想的交通環境，大家對台灣的人行環境、交通安全都有更高的期待，也有很多的討論。行政院今天頒布「行人交通安全政策綱領」，同時將在8月底，把「道路交通安全基本法」草案，送交立法院審議，「就是期盼回應大家的心聲」。
蔡英文說，這不僅代表政府的決心，也代表改善行人用路的安全，必須是一場從中央跨部會、地方政府，乃至社會教育紮根的全民運動。我們一定會積極地來推動，一步一步提升台灣的道路交通安全。
蔡英文訂定了短、中、長期的計畫，推動三大精進的作為：
推動「道路交通安全基本法」 ：
由行政院長擔任召集人，定期召開「中央道路交通安全會報」，讓中央與地方能共同協力，政府與民間能夠深化合作。
落實行人交通安全改善，由工程、教育、監理、執法面著手：
在工程面，今年會盤點600處優先改善路口（段），並在明年完成。我們也投入4年400億元的預算，推動「永續提升人行安全計畫」，並研議「行人交通安全設施條例」，讓各級政府落實人行安全設施，推動道安改善工作。
完善公共運輸系統：
交通部及各地方政府，持續推動公路公共運輸計畫，建構便捷、友善、舒適及可靠的公共運輸系統，鼓勵民眾多使用公共運輸，減少道路的擁擠與衝突，也朝向淨零轉型的目標前進。
蔡英文表示，「下了車，我們都是走路的人」，感謝許多公民團體、專家學者和國人朋友的建議，她相信，人車可以相互尊重、我們可以共同努力，我們就能夠逐步朝向「人本交通」的國家前進，讓每個人快樂出門、平安回家。